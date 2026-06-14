The Cure und ihr pausenlos trendiger New-Wave-Gott Robert Smith (derzeit auf dem neuen Album Gen-Z-Pop-Göre Olivia Rodrigo zu hören) durften am Festivalfreitag Kollateralschäden von Tag eins vergessen machen. Auch am Samstag hielt man ein hohes Rock-Niveau. Ehe die „eiserne Jungfrau“ spätabends ein finsteres Blitzlichtgewitter entzündete, wurde tagsüber auf die Vielfalt des Rock-Begriffs hingewiesen.

Metal-Adel galt es schon am Nachmittag auf der blauen Hauptbühne zu bewundern. Sepultura nennt sich dieses weiterhin fetzige Bündnis der brasilianischen Gebrüder Max und Igor Cavalera, deren Sound in den 1980er-Jahren wegweisend für die Initiation des Thrash-Metals war. Zeitnah spielten auf der Red Stage die Finnen von The Rasmus – seit einer Song-Contest-Teilnahme wieder an Relevanz gewonnen – ihren radiofähigen Alt-Rock sauber herunter. Hierzulande kennt man die sympathischen Skandinavier für ihr europaweites One-Hit-Wonder „In the Shadows“. „Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh.“, skandierte man gen Ende der Show absehbar im Chor.

Sepultura: Sänger Derrick Green © APA / Florian Wieser

Ein Auftrag für sportliche Fans

Festivals ohne Überschneidungen gibt es kaum. Als die genauen Auftrittszeiten des hiesigen Line-Ups verlautbart wurden, war der Ärger unter Nova-Besuchenden groß wie selten im Vorfeld. Zwei Pop-Punk-Gruppen, die zum Übergang ins neue Millennium das Bild der Emo-Bewegung neu formten, sollten zeitgleich auf verschiedenen Bühnen spielen. Mit 20 Minuten Spielraum. Auf der Red Stage verwöhnten All Time Low ihr Publikum mit melodischen Riffs und eingängigen Refrains. „Die hobn‘ an Groove einibrocht in die Runde“, lobt ein angetrunkener Besucher das Erlebte. Die große Blue Stage bespielten die mittlerweile in die obere Liga aufgestiegenen Jungs von A Day to Remember. Ihrem Namen machten sie mit verlässlichen Breakdowns alle Ehre. Gleichgesinnte Fans teilten sich auf, manche sprangen sportlich zwischen den Bühnen hin und her.

„A Day to Remember“: Sänger Jeremy McKinnon © APA / Florian Wieser

Alex Gaskarth, Sänger der Band "All Time Low" © APA / Florian Wieser

Eine Zeitreise zwischendurch

Motiviertes Publikum durfte darauf eine Zeitreise zurück in die Ära unternehmen, als Silbermond und Revolverheld den deutschen Pop-Rock-Mainstream dominierten. Ein von bösen Zungen als Relikt verschrienes Überbleibsel: die niedersächsischen Indie-Rocker von Madsen. Dem Fünfergespann, das einem Brüder-Trio entspringt, schaut man auch 20 Jahre nach ihrem kommerziellen Hoch auch weiterhin gerne zu. In ehrlich juveniler Naivität besingt man verflossene Lieben, Freundschaften und pocht auf Zusammenhalt. Dick aufgetragen? Bestimmt. Ganz unverdient hat diese Band, frei nach ihrer bekanntesten Nummer, allerdings nicht „Geschichte geschrieben“.



Im Bann der Teufelsanbeter



Die spätere Ankunft lebender Fürsten der Finsternis erfolgte dann, wie antizipiert, opulent. Seit ihrer Geburtsstunde im Jahr 1975 gehören Iron Maiden zur Crème de la Crème des Heavy Metals, haben nach Wegbereitern wie Black Sabbath und Judas Priest das Genre weitergedacht und geformt. Mehr als 50 Jahre später standen die Szene-Dinos nun also mitten im kleinen Burgenland. Eingerostet – das muss man sagen – ist dieses alte Eisen noch lange nicht. In einer zweistündigen Bombastshow grölte, galoppierte und gitarrisierte man durch den üppigen Songkatalog hindurch. Bei all dem unermüdlichen Einsatz wäre manch jüngerem Nachzügler längst die Puste ausgegangen.

Über 40 Jahre ist es her, als Bassist Steve Harris und seine Untertanen mit dem Album „Powerslave“ der Metal-Bewegung einen heiligen Gral schenkten. Dieser beschwipst aktuelle Generationen weiter erfolgreich. Psychedelische Bildchen auf der Videowall – Totenkopf-Maskottchen Eddie darf selbstredend nicht fehlen – verleihen den Teufelsbeschwörungen frischen Glanz. Irgendwann ringt Bandleader und Dauermitglied Harris mit den Klauen eines übergroßen Sensenmanns. Dass die zeitlose Kraft des Heavy Metals nicht totzukriegen ist, haben diese Könige des Genres allemal majestätisch demonstriert.