Nach Regengüssen letzter Tage standen die Zeichen auf „Hupf in Gatsch“. Erstaunlich trocken fiel sie aber aus, die Eröffnung des heurigen Nova Rock. Bis einschließlich Sonntag schlägt wieder hochkarätige Rockerbrut aus aller Welt inmitten der Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf ihre Zelte auf. Und die Fans gleich mit dazu – einige davon nicht nur sprichwörtlich. An Freizeitangeboten mangelt es den Camperinnen und Campern nicht. Beim Umherschlendern erspäht man ein Bungee-Seil, Miniatur-Discos, Karusselle en masse. Sind Hunger, Durst und Adrenalinkick gestillt, geht es zu den ersten Auftritten. Mit eingängigen Linksrock-Parolen wärmen Feine Sahne Fischfilet, wohl berühmtester Export aus dem norddeutschen Mecklenburg-Vorpommern, die Red Stage auf. Spitzen gegen die AfD, in ihrer Heimat hoch im Kurs, verkneift man sich nicht.

Aufmüpfige Rocker neu sortiert

Dass Rock nie apolitischer Natur war, ist auch dem Mann klar, dem man im Anschluss die Bühne überlässt. Tom Morello eine Größe der Szene zu nennen, wäre untertrieben. Als ehemaliger Gitarrist und nunmehr einzig öffentlich auftretendes Sprachrohr der Hard-Rock-Rebellen von Rage Against the Machine hat er Metal-Geschichte geschrieben. Markenzeichen heute: Base-Cap, rotes Halstuch und klare Haltung. Aus seinen radikal antifaschistischen Überzeugungen macht der Musiker, im Übrigen Harvard-Absolvent der Politikwissenschaften, keinen Hehl. „Arm the homeless“ – „Bewaffnet die Obdachlosen“ – ziert groß eine seiner Gitarren. „FCK FPÖ“ steht auf einer anderen, irgendwie muss man seinen Aktivismus ja auch heimischen Revoluzzern näherbringen. Morello redet sich aber nicht nur die Zunge wund, er ist und bleibt ein verdammt guter Gitarrist. Für ein paar beeindruckende Riffs wird dann auch sein Spross, der 15-jährige Roman, auf die Bühne losgelassen. Wenn schon Nepo-Baby, dann bitte so talentiert. Im Endspurt erinnert man dann an die alten Tage von „Rage“. Ihr ruhmreichstes Stück, die Anti-Polizeigewalt-Hymne „Killing in the Name Of“, wird zu tosendem Applaus angespielt. Das Singen überlässt man dem Publikum. „Power to the People“, heißt es folglich im Schlusssong.

Das Nova Rock Festival im burgenländischen Nickelsdorf lockt wieder die Massen an © APA / Florian Wieser

„Sex Pistols“ in neuer Konstellation

Auch auf der blauen Bühne lassen wenig darauf Szenelegenden ihrer trotzigen Ader freien Lauf. Ebenso abgespeckt. Die „Sex Pistols“ in aktueller Konstellation noch so zu nennen, wäre für manchen Fan erster Stunde wohl ein Hohn. Poster-Boy Sid Vicious gab sich längst den Gnadenschuss. Johnny Rotten, der als Sänger den Sound definierte, ist unter Trumps MAGA-Kultisten gegangen und bestreitet auch musikalisch eigene Irrwege. Übrig bleiben Gitarrist Steve Jones, Drummer Paul Cook und Bassist Glen Matlock, den Sid Vicious einst ablöste und der sich die Position mittlerweile wieder zurückerkämpft hat. Zeigt die Originalbesatzung Alterserscheinungen, holt man sich einen Neuen ins Boot. Siehe da: Frank Carter, der 42-jährige „Jungspund“, der nun die Passagen des „faulen Johannes“ mit ähnlich frecher Chuzpe ins Mikro grölt, ist die benötigte Feinjustur. Nostalgische Punk-Zeitreise mit Blick in die Zukunft.

Sänger Jan „Monchi“ Gorkow der Band "Feine Sahne Fischfilet" auf der „Red Stage“ © APA / Florian Wieser

Ein Headliner, der besser keiner wäre

Nachdem Trivium mit solider Black-Metal-Pastiche verköstigten, wird es zu später Stunde…nun ja…trivial. Als Headliner hat man sich die Dänen von Volbeat geangelt. Eine Band, die – keine Frage – Hallen füllt, nicht aber unbedingt mit Erfindungsgeist zu glänzen vermag. Ihre Songs, die Rockabilly-Einfluss tragen, handeln von Glaube, Trauer, vom „Fallen“. „Voll deep“ dieses Volbeat. Eins muss man Sänger und Sympathieträger Michael Poulsen lassen: einzigartig ist die Stimme allemal. Nasales Gequake, das in der Muppet-Show am besten aufgehoben wäre, künstlich aufgetragener Südstaaten-Akzent inklusive. Dann wandert ein roter Ballon durchs Publikum. Man fühlt sich wie bei Coldplay-Konzerten, nur mit weniger aufgedeckten Affären. Alles hat seine Zeit und seinen Ort, warum es hier aber der Headliner-Spot wurde, hinterlässt Fragezeichen. Hard-Rock für jene, die sonst eher an der Strandbar von Mallorca zur Pommesgabel greifen. Sei’s drum, Metal, der sich auch so nennen sollte, wird in den kommenden Tagen noch zu Genüge kredenzt.