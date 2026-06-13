Es sind deutliche Worte, die Rotkreuz-Präsident Martin Pirz jetzt fand.. Denn die größte Rettungsorganisation Kärntens steckt in einer Finanzmisere. Acht Millionen Euro fehlen. Das sei kein Buchhaltungsproblem, sondern eine reale Gefahr für die Versorgung der Kärntner Bevölkerung, mahnte Pirz im Interview mit der Kleinen Zeitung. Und er rechnete nicht nur vor - sondern auch mit der Politik ab.

Pro Jahr zahlt das Land Kärnten 16,6 Millionen Euro für den Rettungsdienst, den Großteil in der Höhe von 14,2 Millionen Euro erhält das Rote Kreuz. Aber auf das Jahr gerechnet deckt das nur die Kosten bis zum 16. Oktober. „Die restlichen 77 Tage des Jahres fahren das Land Kärnten, die Gemeinden und die Städte sowie die Sozialversicherung auf Pump beim Roten Kreuz mit. Auf dem Rücken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem auf den Rücken unserer Spenderinnen und Spender“, so Pirz.

3,74 Millionen Euro

Der Notruf der Retter dürfte nun immerhin beim Land angekommen sein. Am Samstag teilte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) in einer Aussendung mit, dass es zusätzlich zum „Rettungseuro“ in Höhe von 16,6 Millionen Euro heuer eine Sonderförderung von 3,74 Millionen Euro für die Rettungsorganisationen (Rotes Kreuz, Johanniter und Samariterbund) geben wird. Diese soll am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden, kündigt Fellner an.

3,3 Millionen Euro der Sonderförderung gehen an das Rote Kreuz. Der Betrag splittet sich folgendermaßen auf: Mit 1,9 Millionen übernimmt das Land die gesamten Kosten der Leitstelle des Roten Kreuzes, die im Vorjahr für den Bereich Rettungsdienst angefallen sind. Mit weiteren 1,4 Millionen Euro unterstützt das Land das Rote Kreuz im Bereich der elektronischen Einsatzkommunikation und trägt die Kosten für die Umstellung auf neue Einsatzuniformen.

Die Sonderförderung für den Samariterbund wird sich auf 245.000 Euro belaufen, jene für die Johanniter auf 180.000 Euro.