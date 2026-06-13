Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass es bei Sportorganisationen große Mehrheiten bei Wahlen gibt. Und doch ist das Ergebnis, das der steirische Präsident Stefan Herker als Vorsitzender der Wahlkommission beim 26. Ordentlichen Bundestag in Tulln verkündete, außergewöhnlich: Denn Peter McDonald wurde ebenso wie sein gesamter Vorschlag für den Vorstand mit 100 Prozent der Stimmen – also ohne Gegenstimme und auch ohne Stimmenthaltung – in seinem Amt bestätigt. McDonald, gebürtiger Oberösterreicher mit irischen Wurzeln und im „Hauptberuf“ einer der Vorstände der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK, wird damit für eine dritte Amtsperiode von vier Jahren dem Sport-Dachverband vorstehen.

In seiner Rede nannte er auch die großen Ziele, die er sich mit seinem Vorstand gesetzt hat: Er will die strategische Weiterentwicklung der Organisation vorantreiben sowie Zukunftsprojekte wie die strukturelle Verankerung von KI in der Organisation, den weiteren Ausbau der Vereinsverwaltungssoftware KASU, neue strategische Partnerschaften, die Umstellung von Förderungen auf Leistungsvereinbarungen und vieles mehr weiterentwickeln bzw. anstoßen. Zudem will er die Stärkung der Vereine durch Interessensvertretung, Service und Innovation vorantreiben und eine lautstarke politische Stimme für Sport und Bewegung sein. Er forderte einmal mehr, dass der Sport endlich den Stellenwert erhalten müsse, den er verdiene. Seine klare Position: „Österreich braucht nicht weniger, sondern mehr Geld für den Sport!“ Die Sportunion entwickelt sich aktuell exzellent, weist mit 4750 Mitgliedsvereinen und 731.000 Mitgliedern einen neuen Höchststand auf.