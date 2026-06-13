Am Freitag kurz vor 17 Uhr kam es auf der L334 im Bereich eines Freilichtmuseums in Kleinstübing zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger war mit seinem Leichtmotorrad unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw von einem Motorradlenker überholt wurde. Der Jugendliche reagierte schnell und wich dem entgegenkommenden Biker aus.

Doch beim Ausweichen touchierte der Jugendliche eine Mauer und kam zu Sturz. Der Motorradlenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 16-Jährige (aus Graz-Umgebung) wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Gratwein Tel. 059 133 6137 100