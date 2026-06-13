Gestartet am 2. Juni in Kufstein, auf Nord-, Süd- und Osttiroler Boden über Stock und Stein von Freiwilligenorganisation zu Freiwilligenorganisation und rund 500 Kilometer später: Heute, Samstag, endete die zwölftägige Radtour „Zwei Lächeln auf großer Tour“ in Lienz. Die Freiwilligenkoordinatorinnen Simone Ortner-Trebo und Angelika Koidl vom Freiwilligenzentrum Osttirol und Freiwilligenzentrum Wipptal beendeten damit ihre Aktion zum „Jahr des Ehrenamts 2026“.

Bundesratspräsident Markus Stotter nahm die Initiatorinnen in Lienz in Empfang und überbrachte auch Glückwünsche von Landeshauptmann Anton Mattle: „Bei Wind und Wetter eine Strecke von 500 Kilometern in zwölf Tagen zurückzulegen, vor Ort mitanzupacken und gleichzeitig neue Impulse zu setzen, braucht Motivation, Durchhaltevermögen und Freude an der Sache. Wir danken Simone und Angelika, dass sie mit dieser Tour ein solch starkes Zeichen für das Ehrenamt in Tirol gesetzt und das Verbindende vor den Vorhang geholt haben. So etwas gab es in der Form noch nie in Tirol.“

Wertvolle Begegnungen

Zwischen den Radetappen, die sie mit einem Gravelbike, beziehungsweise einem E-Lastendreirad absolvierten, warteten soziale Initiativen und engagierte Menschen in den Regionen aller Tiroler Freiwilligenzentren auf die beiden Freiwilligenkoordinatorinnen. Die Tour sollte nicht nur Aufmerksamkeit für das Ehrenamt schaffen, sondern auch langfristige Wirkung entfalten: Gesammelte Erfahrungen und Ideen fließen in die weitere Arbeit der Freiwilligenzentren ein und sollen neue Kooperationen und Projekte anstoßen.

„Wir blicken mit großer Freude und auch ein wenig Stolz auf unsere Radtour zurück. An jedem unserer Stopps durften wir engagierte Menschen kennenlernen, die mit viel Herzblut ehrenamtlich tätig sind und sich mit ihren Projekten für andere einsetzen. Besonders beeindruckt hat uns die Vielfalt des Ehrenamts und die zahlreichen Initiativen, die einen wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leisten. Diese Begegnungen haben uns gezeigt, wie lebendig und zukunftsweisend freiwilliges Engagement in Tirol ist“, ziehen die „Zwei Lächeln auf großer Tour“ Bilanz.

Das Ehrenamt sichtbar machen

Bei der letzten Etappe von Sterzing nach Lienz galt es nochmals rund 50 Kilometer mit den Rädern zu bestreiten. In der Osttiroler Hauptstadt waren sie dann Teil des „Leseflashmobs“. Während der gesamten Tour unterstützten die Koordinatorinnen täglich Projekte und Initiativen – unter anderem in Wohn- und Pflegeheimen, Büchereien oder regionalen Sozialprojekten. „Unser Ziel war es, den Fokus der Öffentlichkeit noch mehr auf das Ehrenamt zu lenken und die Leute zu treffen, die mit ihrem freiwilligen Engagement das Leben in Tirol täglich besser machen.“

Begleitet wurde die Tour über die Social-Media-Kanäle des Land Tirol. Die täglichen Berichte können weiterhin auf dem Instagram-Account des Landes (www.instagram.com/unserlandtirol) nachgesehen werden.