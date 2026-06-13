Derzeit bringt der Oberkärntner jeden Tag eine kurze musikalische Idee zu Papier. Sein ganz persönliches Gelübde bis zur sicheren Heimkehr seines älteren Sohns (mit Saxophonistin Alexandra Lassnig-Waldner) vom Schüleraustausch in Brasilien. Auch sein Instrument, die Trompete, spielt er nach gesundheitlichen Problemen inzwischen wieder regelmäßig. Atemtraining und Eisbaden haben ihn wieder zurück in die Spur gebracht.

Er ist wahrlich ein Hansdampf in allen Gassen, dieser Hans Lassnig, der die KelagBIGband seit 2009 zuerst interimistisch, wenig später endgültig leitete. Mit ihr feiert er am Samstag, 13. Juni, im Congress Center Villach das 25-jährige Jubiläum des Klangkörpers, der inzwischen nur noch aus Profimusikerinnen und Profimusikern besteht. Im Pool aus dem Lassnig schöpft, sind insgesamt sieben Nationen vertreten, die allermeisten von ihnen im Alpen-Adria-Raum beheimatet. Einer davon gehört noch zu den Gründervätern der Band: Bassposaunist Klaus Unterköfler.

Seit 2009 ist Lassnig „Chef“ der Bigband © Daniel Waschnig

Lassnig hat nicht nur Trompete, Komposition und Arrangement in Klagenfurt, Graz und den USA studiert, er ist auch Absolvent der Betriebswirtschaftslehre. Das kommt ihm zugute, seit die Bigband geschäftlich unabhängig ist. Mit dem Sponsor Kelag werden heute ganz reguläre Jahresbudgets verhandelt, die für Gagen, Reisen, Übernachtungen oder Notenarchiv verwendet werden. Bei Verhandlungen mit Gaststars unterstützt Michael Wandaller, bei Auftrittsmöglichkeiten über den Kärntner Tellerrand hinaus die im Büro des Salzburger Mozarteumorchesters tätige Spittalerin Carina Samitz-Jost.

Meilensteine der Band

Die Gala erinnert an Meilensteine der Band. Jeder Star hat seine eigenen Arrangements und Anforderungen mitgebracht, die KelagBIGband hat geliefert und ist mit den Herausforderungen gewachsen, resümiert Lassnig stolz. Die Bandbreite reicht von Jazz-Saxophongröße Benny Golson bis zur Songcontest-Bewerberin Bamlak Werner. Zur Gala am Samstag kommen die Grande-Dame des österreichischen Jazzgesangs Marianne Mendt, die britische Swing-Legende Anthony Strong, Soul & Funk Lady Dorretta Carter, die portugiesische Wahlkärntnerin Sandra Pires, die auch im Italopop oder „Cantautore“ bewanderte Francesca Viaro, schließlich der Lavanttaler Akkordeonist und Tangospezialist Klaus Paier.