Mit einer modernen Messvertonung, die traditionelle lateinische Messtexte mit Jazz- und lateinamerikanischen Stilelementen verbindet, erschloss Ambidravi Vocal neues Terrain für sein Publikum. Das Ensemble führte die vom Schweizer Kirchenmusiker Martin Völlinger komponierte „The Latin Jazz Mass“ gemeinsam mit Musikern der Kelag-Big-Band unter Hans Lassnig-Walder in der Spittaler Stadtpfarrkirche auf.

Obfrau Maria Reiter-Klingan konnte neben dem Hausherrn Dechant Ernst Windbichler auch die Gründungschorleiterin Margit Zlattinger, Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Stadtrat Christoph Staudacher, Nationalrätin Tina Angela Berger und die Obfrau des Kulturausschusses Ingrid Paulitsch bei der sehr gut besuchten Veranstaltung begrüßen.