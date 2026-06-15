Wer ist eigentlich der unbekannteste Spieler dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Diese Frage stellen sich vielleicht nicht nur einige Fußball-Fans, sondern auch der argentinische Influencer „El Scarso“. Immerhin 1,2 Millionen Follower auf Instagram hat Valen Scarsini, wie der Argentinier mit bürgerlichem Namen heißt, dazu noch rund 700.000 auf YouTube. Nach einer Suche war die Antwort für Scarsini klar: Tim Payne ist der Unbekannteste, der gepusht werden soll. Der 32-jährige Rechtsverteidiger aus Neuseeland spielte in seiner Karriere für Blackburn, die Portland Timbers und Wellington Phoenix. Bis heute kommt er auf 145 Spiele in der australischen Liga, dazu lief er seit seinem Debüt 2012 52 Mal für die Nationalmannschaft auf.

Rund 4500 Follower hatte Payne auf Instagram, ehe Scarsini seine Community aufforderte, dem Neuseeländer zu folgen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, mittlerweile haben über 5,6 Millionen Menschen Paynes Profil abonniert. „Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden. Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen“, sagte Payne nach dem Aufruf in einem Statement. Vom neuseeländischen Kader ist Payne nun der Spieler mit den meisten Followern auf Instagram, Kapitän Chris Wood hat beispielsweise nur rund 165.000. In Österreich würde er sich hinter David Alaba (15,2 Millionen) auf Platz zwei einordnen.

Mittlerweile hat Paynes Bekanntheit auch schon ins echte Leben ausgestrahlt. Scarsinis Fans haben ein spanisches Lied für Payne gedichtet, das den Weg in die Stadien finden könnte. Außerdem haben sich die beiden am Rande des Testspiels zwischen Neuseeland und Haiti in Florida sogar persönlich getroffen. Abgesehen von der persönlichen Freude warten für Payne und Neuseeland aber wohl harte Wochen. Das Team ist mit Platz 85 das am schwächsten in der Weltrangliste positionierte Team der Endrunde. Noch dazu setzte es in diesem Jahr drei Niederlagen in vier Spielen, darunter das 0:4 gegen Haiti.