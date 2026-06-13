Nach der Marathonwahl vom Donnerstag, aus der Ex-APA-Vorstand Clemens Pig mit 21 von 35 Stimmen als neuer ORF-Generaldirektor hervorgegangen ist, stellt der künftige Herr über den Küniglberg bereits die ersten Weichen. Während die Stiftungsräte noch die Megasitzung vom Donnerstag verdauen, hat Pig bereits mit der Vorbereitung der Ausschreibung seines Direktorenteams begonnen.

Insgesamt geht es um 13 Direktorenposten. Neun davon entfallen auf die Landesdirektionen. Darüber hinaus sind vier zentrale Direktionen vorgesehen. Gerade hier zeichnet sich ab, dass Pig dem ORF eine neue organisatorische Struktur geben möchte. In seinem Konzept verabschiedet er sich von manchen traditionellen Zuständigkeiten. Künftig wird es etwa keine eigene Radiodirektion mehr geben. Stattdessen soll die Führung des ORF künftig auf vier große Bereiche verteilt werden: Finanzen, Technologie & Innovation, Programm & Brands sowie Audience & Plattformen. Das klingt nicht mehr nach einer klassischen Rundfunkanstalt, sondern nach einer modernen Medienplattform.

Das ORF-Zentrum am Küniglberg © APA

„Programm & Brands“ soll sich um Inhalte, Formate, Sendungen und die einzelnen ORF-Marken kümmern. Hier geht es um die Frage, welche Programme produziert werden und wie sich die unterschiedlichen Angebote positionieren. Hier finden sich etwa die TV-Programme, Unterhaltung, Kultur und Sport von ORF 1 bis ORF III. Bei „Audience & Plattformen“ geht es hingegen um die Ausspielkanäle wie ORF ON, Social Media, Apps und Radio.

Dazu kommt die Direktion „Technologie & Innovation“, die sich unter anderem mit Streaming, Digitalisierung und dem Einsatz neuer technischer Werkzeuge beschäftigen soll. Die vierte Säule bildet wie bisher die Finanzdirektion. Der Bereich Information bleibt – wie bisher – beim Generaldirektor. Zuvor war über einen Informationsdirektor spekuliert worden.

Clemens Pig und Ingrid Thurnher: Neuer ORF-Chef trifft auf die aktuelle Chefin © ORF

Wer die Jobs bekommen soll, steht noch nicht fest. Die Ausschreibungen erfolgen kommende Woche. Im Gespräch sind etwa der bisherige Technikdirektor Harald Kräuter, der burgenländische Landesdirektor Werner Herics sowie die FM4-Senderchefin Doroteja Gradištanac, die vielen noch unter ihrem früheren Namen Dodo Roščić bekannt ist.

„Feuer am Dach“

Größter Krisenpunkt ist derzeit die Finanzierung. Im Ö1-Mittagsjournal sprach Pig (51) ungewöhnlich deutlich von „Feuer am Dach“. Der ORF müsse einen breit gefächerten öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. Wenn gleichzeitig wie geplant 93 Millionen Euro weniger Geld zur Verfügung stünden, könne dies mit diesem Auftrag kollidieren. Pig hat bereits angekündigt, Doppelstrukturen und gewachsene Organisationsformen genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch internationale Lizenzkäufe sollen hinterfragt werden. Der ORF müsse unverwechselbar bleiben.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Digitalisierung sein. Pig spricht von einer „Offensive im Digitalen“ und sieht den ORF künftig stärker als Plattform, die unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Dabei fordert er auch Änderungen im ORF-Gesetz. Dieses enthalte aus seiner Sicht digitale Beschränkungen, die einer zeitgemäßen Weiterentwicklung im Weg stünden. Das werden die privaten Medien wohl nicht allzu gerne hören.

Gleichzeitig betont Pig die Bedeutung regionaler Berichterstattung und neuer Angebote für junge Menschen. Der ORF müsse die gesamte Gesellschaft erreichen. Das junge Publikum erreicht der ORF kaum noch.