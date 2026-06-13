Auch am Tag danach schütteln viele den Kopf: Da will der rote Holding-Boss einen schwarzen Geschäftsführer verlängern, ohne dass die linke Koalition im Rathaus etwas davon weiß. Wie passt das zusammen und wie konnte es zu dem Eklat kommen?

Der rote Holding-Boss ist Gert Heigl, der im Jänner zum CEO aufgestiegen ist. Der schwarze Geschäftsführer ist Ulfried Hainzl, der zuletzt solo die Holding-Tochter Citycom geleitet hat. Solo ist wichtig, denn es war ausgewiesenes Programm der linken Rathauskoalition, die Führungsetage im Haus Graz zu verschlanken. Hainzls Vertrag läuft Ende Juni aus, ein Nachfolger ist mit Georg Krakolinig bereits gefunden. Heigl will Hainzl aber nun zusätzlich halten und als kontrollierenden Geschäftsführer verlängern. Es wäre die Rückkehr zu einer Doppelspitze. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) hat davon über die Anfrage der Kleinen Zeitung erfahren und zeigt sich fassungslos.

Vor dem Hainzl-Deal soll eine Klage im Raum gestanden sein

Hainzl wurde 2024 für zwei Jahre als Chef verlängert, altersmäßig könnte er heute in Pension gehen. Für einige überraschend wollte er aber weitermachen und hat sich dem Hearing gestellt. Dem Vernehmen nach gab es dort zunächst ein Patt mit Krakolinig, der dann aber eine Kampfabstimmung in der Hearing-Kommission mit 8:0 für sich entschieden hat. Alles erledigt? Nein. Hainzl soll mit Klage gedroht haben, er habe sich unter anderem altersdiskriminiert gefühlt.

Um kein Risiko einzugehen, soll Heigl mit ihm die Verlängerung ausverhandelt haben, wiederum für zwei Jahre. Auch um auf seine Expertise weiter zugreifen zu können, wie es heißt. Hainzl selbst wollte sich auf Nachfrage nicht äußern und verweist lediglich darauf, in den vergangenen beiden Jahren den „Stärkungsprozess“ erfolgreich implementiert und die Citycom wieder zukunftsfit aufgestellt zu haben.

Am Montag entscheidet der Holding-Aufsichtsrat. Dort ist die SPÖ auch dank der Personalvertreter einflussreich. Rot und Schwarz hätten sogar eine Mehrheit. Stand heute ist aber offen, ob die SPÖ den offenen Koalitionsbruch in Kauf nimmt, um einen schwarzen Manager zu halten. Es geht dabei längst nicht mehr um die Sache, es ist im Wahlkampffinale ein Politikum.