Erst vor zwei Jahren hat man abgespeckt: Die Doppelspitze bei der Citycom wurde abgeschafft, Bernhard Stockinger musste gehen, Ulfried Hainzl wurde für zwei Jahre solo verlängert. Das sorgte 2024 für kräftig Wirbel, die Koalition verkaufte es als Einsparung – analog zur Messe MCG und anderen Beteiligungen, wo man ebenfalls auf Solo-Spitzen umstellte.

Hainzls Vertrag läuft nun Ende Juni aus, ein Nachfolger für ihn wurde geräuschlos gefunden: Mit Georg Krakolinig hat man einen internen Kandidaten gekürt, er war bislang Prokurist und ist ab 1. Juli Geschäftsführer. Und jetzt wird es plötzlich laut: Der neue Holding-Vorstand Gert Heigl will Hainzl als zweiten, kontrollierenden Geschäftsführer behalten; auch eine Beraterrolle Hainzls für den Vorstand soll es geben. Heigl soll allerdings niemanden im Rathaus darüber informiert haben.

Eber fassungslos: „In keinster Weise mit uns abgestimmt“

„Wir sind davon ausgegangen, dass es nur einen Geschäftsführer gibt“, ist man bei Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ), der auch für die Beteiligungen und damit die Holding zuständig ist, fassungslos. Dass Hainzl bleiben soll, habe man durch die Anfrage der Kleinen Zeitung erfahren. Und dann wird man deutlich: „Das ist in keinster Weise mit uns abgestimmt.“

Formal besiegelt ist die Weiterbestellung übrigens noch nicht. Die Personalie muss noch vom Aufsichtsrat der Holding bestätigt werden. „Wir sind gespannt, wie der Aufsichtsrat entscheiden wird“, heißt es dazu aus dem Büro von Eber. Übersetzt bedeutet das: Jene Aufsichtsratsmitglieder, die von der Koalition nominiert wurden, werden wohl nicht für Hainzl stimmen. Damit fehlt die Mehrheit im Gremium.

Entscheidende Aufsichtsratssitzung findet am Montag statt

Bei der Holding hält man sich auf Anfrage bedeckt. Man verweist lediglich auf die Aufsichtsratssitzung, die plangemäß am Montag stattfinden wird.

Streit mit dem neuen Holding-Boss, Aufblähung der Geschäftsführung – das sind Themen, die die Koalition kurz vor der Graz-Wahl eigentlich nicht brauchen kann. Speziell die KPÖ ist angetreten mit der Ansage, in der Führungsetage den Sparstift anzusetzen.