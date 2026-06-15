„Easy Living“ ist ein von der Pensionsversicherungsanstalt entwickeltes Qualitätsmanagementverfahren, das sämtliche Bereiche moderner Gesundheitseinrichtungen umfasst. Ziel ist es, nachhaltige Qualitätsstandards für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patientinnen und Patienten sowie Partner und weitere Anspruchsgruppen sicherzustellen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das System gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Reifegrade. Den ersten Reifegrad haben die Physio und Reha Bruck bereits vor mehreren Jahren erreicht, den zweiten vor drei Jahren.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des dritten Reifegrads konnte nun die höchste Stufe dieses Qualitätsmodells erzielt werden – ein Erfolg von besonderer Bedeutung, wie die Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Badent und Robert Migglautsch betonen.

Große Freude beim gesamten Team der Stadtwerke-Gesundheitsbetriebe © Martin Meieregger

„Dieser Meilenstein wäre ohne das enorme Engagement unseres Qualitätsmanagers, Herrn Oliver Wohlmuth, sowie des gesamten Qualitätszirkelteams nicht möglich gewesen. Mit großem Einsatz, Fachkompetenz, Teamgeist und einem klaren Blick für nachhaltige Verbesserungen wurde Hervorragendes geleistet“, meint Silvia Wolfsteiner, Geschäftsfeldleiterin der Stadtwerke-Gesundheitsbetriebe.

Und Wolfsteiner weiter: „Die Auszeichnung bestätigt nicht nur die hohe Qualität unserer Arbeit, sondern auch unser gemeinsames Verständnis von Verantwortung, Professionalität und gelebter Weiterentwicklung. Sie motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und weiterhin höchste Standards für alle Menschen, die mit unserer Einrichtung verbunden sind, sicherzustellen.“