Mangelnde Kreativität kann man den Bruckern für die Sanierung des Daches ihrer Minoritenkirche wahrlich nicht vorwerfen. Sogar ein eigenes Bier ließ man brauen, um „dicht“ zu werden. Jetzt hilft auch die öffentliche Hand noch einmal mit. Der Stadtrat hat beschlossen, die Baustelleneinrichtungskosten in Höhe von rund 10.000 Euro zu übernehmen.

„Die Arbeiten laufen seit März und sollen noch heuer im Sommer abgeschlossen sein. Die Subvention dient der Unterstützung der Stadtpfarre bei diesem denkmalpflegerisch wichtigen Projekt“, heißt es in einer Presseaussendung.

70.000 Euro für den Stadtsaal und Dienstfahrzeug

30.000 Euro steckt die Stadt unterdessen in ihren eigenen Stadtsaal. Finanziert wird damit eine Entrauchungsanlage für die Garderobe im Untergeschoss des Kulturhauses. Damit will man auch für Großveranstaltungen attraktiver und sicherer werden.

40.000 Euro werden in den Ankauf eines neuen Elektrodienstfahrzeuges für den Wirtschafts- und Umweltbetrieb investiert. Auch das hat der Stadtrat beschlossen.

Sicherheit muss gewährleistet sein

In die Baumpflege werden rund 7.700 Euro gesteckt, um die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit zu erlangen. Betroffen sind unter anderem Bereiche beim Schlossberg, verschiedene Schul- und Kindergartengelände sowie das Freibad.

Die Kosten des jährlichen Sozialhilfeausflugs für Mindestpensionisten in Höhe von rund 3.600 Euro werden vollständig von der Stadt übernommen. Es geht diesmal nach Eisenerz und an den Leopoldsteinersee. Damit gibt der Stadtrat in Summe rund 90.000 Euro frei.