Es war ein besonderer Moment, den Emanuel Ebner bereits einige Tage vor dem Vatertag erleben durfte. Im letzten Saisonspiel des SV Thörl stand der Tormann erstmals gemeinsam mit seinem Sohn und Mittelfeldspieler Louis-Leandro am Rasen.

Ein für den Sportverein historisches, aber durchaus glückliches Ereignis. Denn bei den Thörler Kickern fielen kurzfristig zwei Tormänner aus. Daraufhin wurde Ebner, der bereits in „Fußballpension“ gegangen ist, gebeten, sich als Aushilfe noch einmal ins Tor zu stellen. Schließlich wurde damit auch ein besonderer Familienmoment perfekt gemacht.