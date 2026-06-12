Die Austrian Power Grid (APG) startet im Juli die Generalerneuerung der Jauntalleitung in Unterkärnten. Das Projekt umfasst 76 Masten auf einer Strecke von 19 Kilometern. Ein Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro ist veranschlagt. Die Inbetriebnahme ist 2028 geplant, teilte der Netzbetreiber am Freitag in einer Aussendung mit.

Umspannwerk Obersielach

Der erste Bauabschnitt vom Umspannwerk Schwabeck (Bezirk Wolfsberg) bis zur Hälfte der Strecke wird von Mitte Juli bis November 2026 in Angriff genommen. „Dabei werden alle Komponenten der bestehenden 110-kV-Leitung, wie Masten, Fundamente oder Beseilung, auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, hieß es von der APG. Für Bauabschnitt zwei beginnen die Bauvorbereitungen ab Dezember 2026. Die Arbeiten erfolgen dann von April bis August 2027, Endpunkt ist das Umspannwerk Obersielach (Bezirk Völkermarkt).