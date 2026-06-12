Ein Pkw-Diebstahl in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana endete Donnerstagabend nach einer Verfolgungsfahrt mit einem Verkehrsunfall im weststeirischen Deutschlandsberg. Doch alles der Reihe nach.

Laut Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark hatten sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in Ljubljana zwei slowenische Staatsbürger im Alter von 28 und 29 Jahren mit einem 58-jährigen Landsmann verabredet, um dessen Auto zu kaufen. Nach Vorlage einer Transaktionsbestätigung und Abschluss des Kaufes fuhren sie mit dem dunklen Kompakt-Van davon.

Gefälschte Dokumente

Wie sich wenig später herausstellen sollte, war die Zahlungsbestätigung aber ebenso gefälscht wie die Identitätsnachweise der beiden jungen Männer. Als der geprellte Verkäufer das bemerkte, erstattete er Anzeige bei der slowenischen Polizei, die umgehend ihre steirischen Kollegen alarmierte.

Zu Recht – am späten Abend wurde der gestohlene Pkw von einer Polizeistreife auf der Südautobahn (A2) von Klagenfurt kommend in Fahrtrichtung Graz wahrgenommen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des verdächtigen Fahrzeuges auf, das bei Steinberg von der Autobahn abfuhr und seine Fahrt Richtung Stainz fortsetzte.

Verfolgungsfahrt

Dort setzten die Polizisten zu einem ersten Anhalteversuch an, den der 29-jährige Lenker des gestohlenen Pkw aber ebenso missachtete wie die folgenden. Schließlich wurde die rasante Fahrt durch einen Verkehrsunfall abrupt beendet: Gegen 22 Uhr krachte der Lenker in Deutschlandsberg im Kreisverkehr an der Kreuzung der B 76 mit der B 74 gegen ein Verkehrsschild.

Durch den Aufprall wurden beide Insassen leicht verletzt, die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Autodiebe nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz fest. Die beiden Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das beschädigte Fahrzeug wurde bereits an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Hollenegg sicherte und reinigte die Unfallstelle.