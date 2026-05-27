Relativ glimpflich endete am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der L603, der Kainachtalstraße, im Gemeindegebiet von Wildon. Eine Südsteirerin bog mit ihrem Pkw nach dem Einkauf in einem Diskonter auf die Landesstraße ein und fuhr frontal in einen gegenüberliegenden Stromkasten.

Ursache unklar

Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar. Laut beteiligten Einsatzkräften habe die Lenkerin einen verwirrten Eindruck gemacht, auch ein medizinischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Jedenfalls wurde die Frau nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur weiteren Abklärung ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Die alarmierte Feuerwehr Wildon sicherte und räumte die Unfallstelle rund um den beschädigten Stromkasten.