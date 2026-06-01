25 Kräfte der Feuerwehr Kaindorf an der Sulm, Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt rückten Sonntagabend gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B74 in Kaindorf an der Sulm, Stadtgemeinde Leibnitz, aus. Eine 48-jährige Frau touchierte mit ihrem Pkw ein weiteres Auto und geriet kurzzeitig auf die angrenzende Böschung.

Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Nach einer Schmerztherapie wurde die Autofahrerin mit dem Rettungswagen ins LKH Südweststeiermark nach Wagna gebracht.

Führerschein abgenommen

Laut Polizei war die Lenkerin alkoholisiert. Der Führerschein ist vorerst einmal weg. Der zweite Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug der Alko-Lenkerin entstand Totalschaden. Es wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Feuerwehr säuberte die Fahrbahn, band ausgelaufenes Öl und regelte den Verkehr, der wechselseitig angehalten wurde. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet.