Kurz, aber heftig war eine Unwetterfront, die Mittwochnachmittag mit Sturm und Starkregen über den südlichen Teil des Bezirks Südoststeiermark hinwegfegte. Auf dem Weg dahin richtete sie auch im Grenzgebiet zum Bezirk Leibnitz Schaden an.

Besonders betroffen war der Bereich beim Bahnhof in Spielfeld. Dort entwurzelten die Sturmböen mehrere Bäume und ließen Äste herabstürzen. Ein Baum krachte auf das Dach eines leerstehenden Gasthauses schräg gegenüber des Bahnhofsgebäudes. Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die vorbeiführende Straße gesperrt werden. Unterstützung erhielt die Freiwillige Feuerwehr Spielfeld dabei von den Kameraden der Stadtfeuerwehr Leibnitz, die mit ihrer Drehleiter angerückt waren. Mittels deren Einsatzes konnten die Äste und Baumteile sicher entfernt werden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch lose Dachziegel am Bahnhofsgebäude gesichert beziehungsweise entfernt, um eine weitere Gefährdung auszuschließen.

Nach Abschluss des Einsatzes beim Bahnhof musste die FF Spielfeld weitere umgestürzte Bäume in ihrem Löschgebiet entfernen. In Summe stand sie rund vier Stunden im EInsatz.