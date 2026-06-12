In Wettmannstätten kam es am Donnerstagabend zu einem Autounfall. Ein 21-jähriger Leibnitzer war auf der L303 in Richtung Gleinstätten unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein 24-Jähriger auf der entgegengesetzten Richtung entgegen und beabsichtigte links in eine Gemeindestraße einzubiegen.

Dabei kam es jedoch zur Kollision zwischen den Autos. Der 21-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten stand mit 22 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.