Wer das Auto nach dem Unfall sah, ahnte Schlimmes. Der Einsatz war dann auch ungewöhnlich, jedoch anders als zuvor gedacht. Als die Feuerwehr-Teams an der Unglücksstelle eintrafen, war der Lenker des stark beschädigten Pkws nämlich nicht auffindbar.

Obwohl bei der Alarmierung von einer eingeklemmten Person die Rede war, konnte bei dem Vorfall im so genannten Scheibsgraben in Wartberg (Gemeinde St. Barbara im Mürztal) niemand entdeckt werden.

Drohne zur Personensuche

Die Suche im unmittelbaren Umfeld brachte kein Ergebnis. „Nachdem befürchtet werden musste, dass der Lenker verletzt im angrenzenden Wald liegen könnte, wurde zusätzlich die Bereichsdrohne zur Unterstützung der Personensuche alarmiert“, heißt es bei der Feuerwehr.

Die Polizei hatte inzwischen Ermittlungen aufgenommen und konnte den Lenker schließlich am Handy erreichen. Er dürfte, wie Beamte schildern, im ersten Schock einfach vom Unfallort weggelaufen sein. Zum Glück sei er nicht weitergehend verletzt gewesen.

Die Feuerwehren aus Wartberg, Krieglach, Mitterdorf und Kindberg bargen das Wrack schließlich mit schwerem Rüstfahrzeug samt Kran.