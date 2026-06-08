Am Sonntag um 23.28 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael in der Obersteiermark zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Eine Frau war von der Fahrbahn abgekommen, als sie sich im Autobahnknoten St. Michael befand. Dort krachte sie gegen eine Betonschutzwand, das Auto kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite seitlich zum Stillstand.

Laut Einsatzleiter Herbert Strommer wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt, „sie war ziemlich geschockt und wurde vom Roten Kreuz behandelt“, berichtet Strommer. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.