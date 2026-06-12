Am Donnerstagnachmittag krachte es in Graz. Gegen 16.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Auto am Grillweg unterwegs. Plötzlich beabsichtigte er vorschriftswidrig nach links in einen Parkplatz einzubiegen.

Das Abbiegemanöver war für seinen Hintermann jedoch zu kurz. Der 37-jährige Autofahrer hinter dem 29-Jährigen konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in das Auto. Die Kollision führte zu einer Kettenreaktion. Ein 46-Jähriger konnte ebenfalls nicht mehr abbremsen und fuhr in die bereits kollidierten Autos vor ihm auf.

Bei dem Unfall erlitten der 46-Jährige und der 29-Jährige leichte Verletzungen. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.