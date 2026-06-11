Am Mittwochnachmittag krachte es in Ilz in der Oststeiermark. Ein 18-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte samt Auto in der Folge über eine steile Böschung hinab. Wie genau es zum Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Der Mann musste noch vor Ort vom Notarzt versorgt werden und wurde anschließend ins LKH Oststeiermark in Feldbach eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfall laufen.