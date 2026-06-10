Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr fuhr ein Linienbus auf dem Loibenigweg im Freilandgebiet von Seeboden, aus Richtung Seeboden kommend, in Fahrtrichtung Spittal an der Drau. Zur selben Zeit lenkte ein 34-jähriger Mann sein Motorrad auf der Trebesinger Landesstraße (L 10) aus Richtung Spittal kommend in Fahrtrichtung Karlsdorf. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision, der 34-Jährige wurde gegen den Bus geschleudert und blieb dann auf der Fahrbahn liegen.

Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Motorradlenker mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das BKH Spittal an der Drau eingeliefert. Durch die Wucht des Aufpralls zerbarst eine Seitenscheibe des Linienbusses. Der 63-jährige Buslenker wurde dabei durch Glassplitter verletzt und nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls in das BKH Spittal an der Drau gebracht.