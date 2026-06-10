Am Mittwoch gegen 8 Uhr ist ein schwerer Unfall auf der A2 in Lieboch passiert: Wie die Polizei berichtet, war ersten Ermittlungen zufolge ein Tunesier (42) mit seiner Ehefrau (30) und dem neunjährigen Sohn auf der A2 in Fahrtrichtung Kärnten unterwegs. Bei Straßenkilometer 193,300 wollte der Lenker offenbar vom dritten auf den zweiten Fahrstreifen wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw dabei aber ins Schleudern.

Es kam zum Unfall: Das Fahrzeug wurde über den ersten Fahrstreifen sowie den Pannenstreifen geschleudert, geriet auf den Grünstreifen und touchierte mehrere Bäume. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Mehrere Bauarbeiter, die sich aufgrund einer Baustelle in unmittelbarer Nähe des Unfallortes befanden, hörten den Unfall und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Alle drei Personen mussten ins LKH

Alle drei Insassen im Auto wurden verletzt, der Sohn schwer, die Eltern unbestimmten Grades. Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen, auch Sohn und Vater wurden ins LKH Graz gebracht.

Die Auffahrt Lieboch war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten etwas mehr als zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lieboch, das Österreichische Rote Kreuz, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Polizei. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.