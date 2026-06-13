Es hat sich bereits bewährt, dass es eigene Kindergemeinderäte gibt. Nun wurde erstmals auch in Albersdorf-Prebuch ein Kindergemeinderat angelobt. Als Kinderbürgermeisterin fungiert Emilia Sinkovits, ihre Stellvertreterin ist Natalie Gollner. Kinderbürgermeister ist Leo Sumper, sein Vize Lorenz Schneidhofer. Das Projekt wird von der Landentwicklung Steiermark begleitet. In Workshops hatten sich rund 30 Kinder mit wichtigen Themen aus der Gemeinde beschäftigt. Sie hatten zahlreiche Ideen, etwa einen Kinderflohmarkt für benachteiligte Kinder zu veranstalten.

Bürgermeister Robert Schmierdorfer: „Kinder bringen einen frischen Blick auf unsere Gemeinde mit. Sie denken offen, ehrlich und lösungsorientiert. Genau diese Sichtweisen sind unglaublich wertvoll. Der Kindergemeinderat zeigt, dass Beteiligung keine Frage des Alters ist.“