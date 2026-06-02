In Ludersdorf-Wilfersdorf wurde am Freitag der erste Kindergemeinderat feierlich angelobt. Damit erhalten Kinder erstmals die Möglichkeit, ihre Ideen und Anliegen offiziell in die Gemeindepolitik einzubringen. Das Projekt wurde im Rahmen eines Leader-Programms der Kleinregion Gleisdorf umgesetzt und soll junge Menschen frühzeitig für Demokratie und Mitbestimmung begeistern.

Die jungen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden sich künftig mit Themen wie Gemeinschaft, Umwelt sowie Verkehr und Sicherheit beschäftigen. Die Wahl verlief spannend: Aufgrund mehrerer Stimmengleichheiten waren drei Wahlgänge notwendig.

Junge Menschen wirken mit

Zur Kinderbürgermeisterin wurde Sophie Ackerl gewählt, ihre Stellvertreterin ist Isabell Pock. Das Amt des Kinderbürgermeisters übernimmt Fineas Benjamin Botean, unterstützt von Fabian Bauernhofer als Vize.

Zur Kinderbürgermeisterin wurde Sophie Ackerl gewählt, Stellvertreterin ist Isabell Pock. Kinderbürgermeisters ist Fineas Benjamin Botean, Vize Fabian Bauernhofer © Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf

Vor der Wahl nahmen die Kinder an Workshops teil, in denen sie spielerisch Einblicke in die Gemeindearbeit erhielten. Begleitet wird das Projekt von der Landentwicklung Steiermark und der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Mit dem Kindergemeinderat soll die Beteiligung junger Menschen am Gemeindeleben nachhaltig gestärkt werden.