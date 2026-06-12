Der Köflacher Künstler Franz Dampfhofer studierte von 1968 bis 1972 in der Klasse von Rudolf Hausner an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und machte dabei seine Ausbildung gemeinsam mit bekannten Kollegen wie Gottfried Helnwein, Manfred Deix oder Roncalli-Gründer Bernhard Paul. Im Gegensatz zu anderen drängte er sich aber nie in den Mittelpunkt. Stattdessen ließ der Zeichner und Maler stets die Qualität seiner Arbeiten für sich sprechen.

Künstler Franz Dampfhofer stellt aktuell im Regionalbüro Voitsberg und bald auch in der Galerie Marenzi in Leibnitz aus © Robert Cescutti

Im Rahmen der Eröffnung des neuen Regionalbüros der Kleinen Zeitung Voitsberg in der Grazer Vorstadt fand auch die Vernissage der Ausstellung „Verwandlung einer Landschaft – Greißenegg – Voitsberg“ eröffnet. Darin präsentiert Dampfhofer, der noch im Juni seinen 80. Geburtstag feiert, Kunstwerke mit Voitsberg-Bezug. „Ich wünsche allen Besuchern viel Freude beim Betrachten“, betonte Dampfhofer bei der Eröffnung. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende August in den Räumen der Kleinen Zeitung Voitsberg während der Öffnungszeiten (aktuell montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 sowie von 13 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr).

Vernissage in Leibnitz

Bereits nächste Woche darf sich der Köflacher Künstler über die nächste Vernissage freuen: Am 18. Juni um 18.30 Uhr wird die Ausstellung „Dokument und Imagination“ in der Galerie Marenzi in der Bahnhofstraße 14 in Leibnitz eröffnet, die bis zum 25. Juli geöffnet sein wird. Gezeigt werden Zeichnungen, Aquarelle und Fotocollagen aus dem vielschichten Werk von Dampfhofer. Geöffnet ist die Galerie immer samstags von 10 bis 14 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0664-17 39 219.