Er sei Sportler und könne das schnell verdauen. So fasst Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) mit etwas Abstand die Gemeinderatssitzung vom Mittwoch zusammen. Dort hatten die Mandatare von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos und Team Kärnten geschlossen dafür gestimmt, dass er der Stadt 30.000 Euro zurückzahlen muss.

Um diese Summe hatte Scheider beim Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig zwei Berichte in Auftrag gegeben – rechtswidrig, weil ohne den erforderlichen Beschluss. Die Gemeindeaufsicht hat den Sachverhalt mittlerweile sogar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Dennoch ist sich der Bürgermeister keiner Schuld bewusst. Die Berichte hätten im Vorjahr dabei geholfen, trotz der schwierigen finanziellen Lage ein Budget zu erstellen. „Auch SPÖ-Finanzreferentin Constance Mochar war bei einem Termin mit Kraßnig dabei und konnte Informationen daraus ziehen“, sagt Scheider. Eine Rückzahlung komme für ihn daher nicht infrage. „Ich bin guter Dinge. Mir liegen auch zwei Rechtsgutachten von Rechtsanwalt Peter Ivankovics und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger vor, die besagen, dass die Auftragsvergaben rechtmäßig waren.“

Gutachten ohne „sachliche Relevanz“

Dieses Argument hat allerdings einen Haken. Wie das Bürgermeisterbüro auf Nachfrage einräumt, weisen die besagten Gutachten keinen unmittelbaren Bezug zu den Kraßnig-Berichten auf. Mehr noch: Für die gegenständliche Berichterstattung hätten sie keine sachliche Relevanz. Mochar bestreitet unterdessen nicht, an dem Termin mit Kraßnig teilgenommen zu haben. Von dessen Beauftragung durch den Bürgermeister habe sie aber nichts gewusst. „Es war ein Treffen des Konsolidierungsstabs. Ich dachte, Herr Kraßnig kommt von den Stadtwerken, weil er dort Wirtschaftsprüfer war“, sagt sie.

Während der Bürgermeister an seiner Verteidigung arbeitet – laut Kronen Zeitung soll er den Villacher Strafverteidiger Hans Gradischnig engagiert haben – plant Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) bereits die nächsten Schritte. „Die Magistratsdirektion wird für den Gemeinderat einen Anwalt beauftragen, idealerweise außerhalb Kärntens“, sagt er.

Sobald ein passender Jurist gefunden ist, soll dieser dem Bürgermeister eine Zahlungsaufforderung schicken. Da Scheider nach aktuellem Stand nicht zahlen will, dürfte die Angelegenheit letztlich vor Gericht landen.