Bei öffentlichen Auftritten trägt Christian Scheider gerne einen „Cornicello“ am Revers. Der rote Horn-Anstecker soll seinem Träger unter anderem Kraft verleihen. Die könnte der Klagenfurter Bürgermeister (FSP) in nächster Zeit gut gebrauchen: Nach seinen wiederholten Alleingängen hat die Gemeindeaufsicht des Landes Kärnten nämlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Auslöser sind zwei Berichte, die Scheider in den Jahren 2024 und 2025 beim Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig in Auftrag gegeben hatte. Inhaltlich ging es dabei um den Wert der stadteigenen Energie Klagenfurt im Hinblick auf einen möglichen Anteilsverkauf sowie um die Vorbereitung des Bürgermeisters auf die Hauptversammlung der Stadtwerke. Kostenpunkt: insgesamt 30.000 Euro – bezahlt aus der Stadtkasse.

„Krisengipfel“ am Dienstag

Bereits im Jänner stellte die Gemeindeaufsicht fest, dass die Beauftragung rechtswidrig war. Anzeige wollte die Behörde jedoch bis zuletzt nicht erstatten. Der Verstoß sei nicht automatisch strafrechtlich relevant, erklärte ihr Leiter Stefan Primosch dazu noch vor drei Wochen gegenüber der Kleinen Zeitung.

Wie die Kronen Zeitung zuerst berichtete, hat sich diese Einschätzung offensichtlich geändert. „Wir haben den gesamten Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft übermittelt“, bestätigt Primosch. Dem Schwenk seien weitere Erhebungen vorangegangen. „Zudem haben wir uns auch die Zahlungsflüsse angesehen, sprich wie die Rechnungen beglichen wurden.“ Näher möchte er sich nicht dazu äußern.

Behördenleiter Stefan Primosch © Markus Traussnig

Scheider selbst weiß seit Dienstagvormittag davon: „Demnach kann aufgrund eines neuen Rechtsgutachtens nicht ausgeschlossen werden, dass strafrechtlich doch etwas dran sein könnte. Um sich nicht selbst strafbar zu machen, war die Behörde verpflichtet, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. So wurde es mir zumindest erklärt“, sagt der Bürgermeister, für den die Unschuldsvermutung gilt.

Gemeinderat fordert Rückzahlung

Beunruhigen lasse er sich davon nicht. Er selbst habe ein Gutachten bei Rechtsanwalt Peter Ivankovics eingeholt, das die Aufträge sehr wohl als rechtmäßig qualifiziere. Auch Magistratsdirektorin Isabella Jandl teile diese Ansicht. „Ich werde das alles darlegen. Mir bleibt ohnehin nichts anderes übrig“, sagt Scheider. Er will jetzt auch alle Aufträge prüfen lassen, die seine Vorgängerin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) vergeben hat.

Zunächst wird es heute im Gemeinderat aber noch einmal ungemütlich für ihn: Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) möchte, dass Scheider die 30.000 Euro an die Stadt zurückzahlt. Kurz vor der Sitzung zeichnet sich dafür eine Mehrheit ab. Die neuesten Entwicklungen werden die Debatte noch einmal anheizen.