Am 10. Oktober verkündete Yusuf Akbulut – Chef vom „El Camino5“ in St. Andrä – dass er sein Lokal vorübergehend schließen werde. „Wir ziehen in das ehemalige DM-Gebäude um. Freut euch auf mehr Platz, neues Ambiente und natürlich dieselbe Leidenschaft für gutes Essen und gemütliches Beisammensein“, schrieb Akbulut in einem Facebook-Beitrag.

Yusuf Akbulut © KK/Privat

Nach acht Monaten ist es endlich soweit, denn das Restaurant öffnet wieder seine Türen – wie angekündigt im ehemaligen DM mit der Adresse Burgstall 145. „Die Speisekarte ist dieselbe geblieben. In den letzten Monaten haben wir die Räumlichkeiten hergerichtet, inklusive Küche und alles dekoriert“, sagt Akbulut, der dabei von seinem Team unterstützt wird. Warum er sich dafür entschieden hat, den Standort zu wechseln? „Die Räumlichkeiten sind geeigneter und direkt neben der Straße sind wir einfach besser zu sehen.“

Neben Kebap mit Fleisch oder Gemüse und Dürüm gibt es nach wie vor mexikanische Gerichte, Tortilla, Nudelgerichte und rund 25 unterschiedliche Sorten Pizza. Neben den klassischen Pizzen sind im „El Camino5“ auch welche mit Meeresfrüchten oder Thunfisch erhältlich. Zur offiziellen Neueröffnung am Freitag, den 12. Juni werden die Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über mit köstlichen Speisen und kühlen Getränken versorgt. Ab 17 Uhr gibt es Live-Musik bei freiem Eintritt. Als besonderes Schmankerl kostet an dem Tag jeder Kebap nur 3 Euro und jede Pizza 8 Euro. Bis zum 26. Juni sind die Pizza- und Nudelgerichte noch für 9,90 Euro erhältlich, danach wieder zum gewohnten Preis – ein Kebap kostet beispielsweise danach 5,90 Euro.