Altbürgermeister Peter Stauber (SPÖ) hat sie einst gefragt, ob sie in die Politik gehen wolle. Das war im Jahr 2009. Seit dem Jahr 2020 ist sie Bürgermeisterin von St. Andrä, Kärntens achtgrößter Gemeinde und zugleich die einzige Bürgermeisterin im Lavanttal.

Nun hat die SPÖ Stadtpartei St. Andrä die personellen Weichen für die Gemeinderatswahl 2027 gestellt und spricht sich erneut geschlossen für Maria Knauder als Spitzenkandidatin aus. Die amtierende Stadtchefin kündigte an, auch bei der kommenden Wahl wieder als Bürgermeisterkandidatin anzutreten und den eingeschlagenen Weg für die Stadt fortsetzen zu wollen.

„Ich bin mit Leidenschaft Bürgermeisterin und freue mich sehr, dass mir das Team erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Gemeinsam wollen wir weiterhin mit voller Kraft für St. Andrä arbeiten und unsere Gemeinde positiv weiterentwickeln“, betont Knauder, die dabei auch die Bedeutung von Frauen in der Politik unterstreicht: „In Österreich sind über 50 Prozent der Bevölkerung weiblich, daher braucht es Politikerinnen, die sichtbar sind.“ Mit der Entscheidung startet die SPÖ St. Andrä in die Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl 2027.



