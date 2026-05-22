Das Völkermarkter Stadtfest findet gemeinsam mit dem „Food & Fun Festival“ vom 29. bis 31. Mai auf und um den Hauptplatz in Völkermarkt statt. Geboten werden drei Tage Kulinarik, Musik, Kultur und Kinderprogramm.

Heuer gibt es etwas Besonderes: Am 29. Mai können nämlich die Fahrgeschäfte am Hauptplatz von 15 bis 16 Uhr gratis genutzt werden. „Mir liegt die Zukunft und der Nachwuchs der Stadt am Herzen“, sagt Bürgermeister Markus Laounigg (SPÖ), der es aus seinen Verfügungsmitteln bezahlt. Es wird verschiedenste Fahrgeschäfte geben - darunter auch ein Riesenrad.

Veranstaltet wird das Fest in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Völkermarkt, dem Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt, dem Region Südkärnten KSL und zahlreichen regionalen Partnern.