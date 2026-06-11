Bereits zum 21. Mal kürte der Gourmetguide Gault&Millau gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Fachjury das beste Steirische Kürbiskernöl. Aus 500 Einreichungen der steirischen Landesprämierung kämpften die 20 besten Finalisten in der Gault&Millau-Redaktion um den begehrten Titel. Haubenköchinnen, Gastronomen und Sensorik-Expertinnen bewerteten Seite an Seite mit Gault&Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe jeden einzelnen Tropfen.

Klare Kriterien

Die Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. setzte dabei auf ein präzises digitales Verkostungssystem: Jedes Öl wurde anhand der Kriterien Farbe, Reintönigkeit, Frische sowie der charakteristischen Röstnote bewertet. Die Leitung der Verkostung übernahm Reinhold Zötsch, Geschäftsführer der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.

Gault&Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe © Gault&Millau/Stefan Donat

Am Ende konnte die Expertinnen und Experten wieder einmal ein Kürbiskernöl aus der Südsteiermark am meisten überzeugen: Die Ölmühle Pronegg in St. Johann im Saggautal darf sich mit dem Titel „Bestes Kürbiskernöl 2026“ schmücken. Platz zwei ging an die Ölmühle Schnecker Siegfried in Güssing. Komplettiert wird das Stockerl wiederum durch ein Kürbiskernöl aus der Südweststeiermark – jenem der Familie Ertl vulgo Schwarzbauer in Groß St. Florian.