Jetzt sind auch die Verträge unterzeichnet. Nach monatelanger Vorarbeit läuft in der Steiermark nun ein bemerkenswertes Wasserstoff-Projekt an. Die Energie Steiermark investiert 25 Millionen Euro in den sogenannten „H2 Hub Bergla“, der ab Ende 2027 die im weststeirischen Bergla ansässige Wolfram Bergbau und Hütten AG, Teil der Sandvik-Gruppe, mit grünem Wasserstoff versorgen soll. Der weltweit führende Anbieter von Wolframpulver wird dabei als Pilotkunde fungieren. „Die Sicherstellung von grünem Wasserstoff für unser Werk in St. Martin ist ein Meilenstein“, betonen Wolfram-Präsident David Goulbourne und Finanzvorstand Andreas Raffelsberger im Zuge der Vertragsunterzeichnung in Graz. Baustart ist im Herbst. Für Wolfram sei „die langfristige Versorgung mit grünem Wasserstoff ein entscheidender Hebel zur Reduktion von Emissionen in den Kernprozessen der Produktion“.

Konkret hat die Elektrolyse-Anlage eine Leistung von fünf Megawatt und wird jährlich bis zu 750 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, so die Vorstände der Energie Steiermark, Werner Ressi und Martin Graf. Damit lasse sich eine CO2-Einsparung von bis zu 8500 Tonnen jährlich erzielen. Der für die Produktion erforderliche Grün-Strom komme zum größten Teil aus den neu errichteten Windparks der Energie Steiermark im Bezirk Deutschlandsberg.

Martin Graf (Vorstand Energie Steiermark), Wolfgang Hattmannsdorfer (Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus), Werner Ressi (Vorstand Energie Steiermark), David Goulbourne (Vorstandsvorsitzender Wolfram), Manuela Khom (Landeshauptmann-Stellvertreterin), Andreas Raffelsberger (Vorstand Wolfram) © E-Stmk

Zum Projektstart ist auch Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer nach Graz gereist. Das Ministerium stellt für das Projekt in den kommenden zehn Jahren eine Betriebsförderung von insgesamt 28,5 Millionen Euro bereit. „Damit setzen wir ein klares industrie- und klimapolitisches Signal: Österreich soll ein führender Standort für die Produktion und Anwendung von grünem Wasserstoff werden“, so Hattmannsdorfer. Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom unterstreicht: „Grüner Wasserstoff eröffnet unserer Industrie neue Chancen, stärkt die regionale Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Steiermark.“

Die Energie Steiermark wolle „beim Thema Wasserstoff erster Ansprechpartner für die Industrie sein“, betont Ressi. Bereits 2022 erfolgte in Gabersdorf der Baustart für eine erste Elektrolyse-Pilotanlage mit einer Produktion von 150 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr. Wolfram ist auch dort Kunde, ebenso wie die Strabag sowie weitere drei Industriekunden. Die Energie Steiermark hat im Vorjahr eine eigene Wasserstoffgesellschaft gegründet und will bis 2030 rund 100 Millionen Euro investieren. In Bergla ist perspektivisch eine Erweiterung der Anlage angedacht, diese liegt direkt an der Gaspipeline TAG, was abseits der direkten Nutzung auch eine Einspeisung ermöglicht. Eine rund ein Kilometer lange Leitung wird den Wasserstoff-Produktionsstandort in Bergla direkt mit dem Industriegebiet rund um St. Martin verbinden. Eine spätere Einbindung der Anlage in die Pipelines der europäischen Wasserstoff-Netze ist eingeplant. Ressi und Graf sehen das „Kooperationsprojekt mit einem wichtigen Industrieunternehmen“ als Möglichkeit, weitere Erfahrungen zu sammeln, um diese „als Basis für weitere Partnerschaften in Sachen Wasserstoff zu nützen“.