11. Juni 2026

13.19 Uhr: Trump wohl nicht dabei

US-Präsident Donald Trump plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay am Freitag. Das berichteten zuerst unter anderem das Nachrichtenportal „Politico“ und das Sportmagazin „The Athletic“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Weiße Haus und das Außenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage. Zuvor hatte ein Sprecher des US-Außenministeriums bekannt gegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel in Los Angeles reisen werde.

Donald Trump (rechts) und Marco Rubio © AFP/Kent Nishimura

12.54 Uhr: Vor allem Männer sind interessiert

Die Fußball-WM ist zwar derzeit in allen Medien präsent, Interesse an Fußball haben aber nur vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern. Wobei die Begeisterung vor allem männlich ist - hier interessieren sich zwei Drittel „sehr“ oder „eher“ für Fußball und dann in der Regel auch für die TV-Übertragung der Spiele. Unter den Frauen kann sich hingegen nur jede Fünfte für Fußball erwärmen, zeigt eine IMAS-Umfrage unter 1.000 Personen zur Bedeutung von Sportsponsoring.

12.02 Uhr: Haiti muss Trikot ändern

Wegen einer aufgedruckten kriegerischen Schlachtszene muss Haiti auf den letzten Drücker seine Trikots für die Fußball-WM ändern. Der kolumbianische Sportartikelhersteller Saeta reagierte auf ein Verbot des Weltverbands FIFA, das ursprüngliche Design zu verwenden. Es werde überarbeitet, obwohl es „nicht als politisches Statement“ gedacht gewesen sei, sondern „als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen“, hieß es.

Haiti-Mittelfeldspieler Dominique Simon mit dem alten Trikot © AFP/Chandan Khanna

08.51 Uhr: Algerien gewann WM-Generalprobe klar

Österreichs Gruppengegner Algerien hat im letzten Testspiel vor der Fußball-WM einen 4:0-Kantersieg gegen Bolivien gefeiert. Die Begegnung in Kansas City am Mittwoch (Ortszeit) fand hinter geschlossenen Türen statt, laut Medienberichten auf Wunsch von Algerien-Teamchef Vladimir Petkovic.

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02.02 Uhr: England gewinnt Generalprobe nach Gewitter

England hat seine WM-Generalprobe gegen Costa Rica nach einem heftigen Unwetter in Orlando gewonnen. Im mit großer Verspätung angepfiffenen Duell war das Team von Trainer Thomas Tuchel die hoch überlegene Mannschaft und gewann am Ende 3:0 (1:0). Declan Rice (9. Minute) und Anthony Gordon per Foulelfmeter (68.) sowie Ollie Watkins (87.) trafen für die Briten gegen den nicht für die WM qualifizierten Gegner aus Mittelamerika. England hatte beste Gelegenheiten für weitere Tore. Vor dem Anpfiff waren auf Videos und Fotos aus dem Inter&Co Stadium in den sozialen Netzwerken starke Regenfälle und Blitze zu sehen. Während des Spiels kam dann aber die Sonne raus.

01.35 Uhr: ÖFB-Spieler absolvierten „intensives“ internes Testmatch

Österreichs Fußball-Teamspieler haben am Mittwoch im Harder Stadium von Santa Barbara ein internes Testmatch absolviert. Zuschauer und Journalisten waren nicht zugelassen, Informationen gab es dafür von Alexander Prass und Patrick Wimmer. Demnach habe die Partie drei Mal 15 Minuten gedauert und sei „sehr intensiv“ gewesen.

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Alexander Prass © AFP/Javier Soriano

10. Juni 2026

23.01 Uhr: Dejan Ljubicic für ÖFB-Team nachnominiert

Dejan Ljubicic ist in den WM-Kader von Österreichs Fußball-Nationalteam nachnominiert worden. Einen dementsprechenden „Kurier“-Bericht bestätigte der ÖFB am Mittwoch. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel. Zuletzt im ÖFB-Kader stand der Mittelfeldspieler, der am Donnerstag im Teamcamp in Goleta erwartet wird, im Oktober 2023.

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21.56 Uhr: FIFA-Chef Infantino verteidigte hohe Ticketpreise

Gianni Infantino hat die umstrittenen Ticketpreise bei der Fußball-WM verteidigt. „Es ist nicht so, dass jemand aufwacht und die Preise festlegt“, sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA und verwies auf die Preise für Eintrittskarten bei anderen Topsportarten in den USA. Der Einstiegspreis von 60 Dollar für WM-Karten sei der niedrigste in dem Vergleich, meinte Infantino in Mexiko-Stadt. Genauso sei das beim Durchschnittspreis von 500 Dollar. „Bevor wir 6,5 Millionen Tickets verkauft haben, haben wir uns mit den besten Anwälten abgesprochen“, betonte Infantino.

Gianni Infantino © AFP/Alfredo Estrella

12.33 Uhr: Iranischer Sportminister droht mit Abbruch

Kurz vor dem WM-Start hat der Iran mit einem Spielabbruch gedroht, wenn es bei Auftritten des Teams in den Stadien zu Protesten der persischen Diaspora gegen die islamische Führung kommen sollte. „Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören“, warnte Sportminister Ahmed Donjamali. Zudem dürfe nur die offizielle Flagge der Islamischen Republik im Stadion zu sehen sein.

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10.43 Uhr: Somalia-Schiri wegen Sicherheitsbedenken abgewiesen

Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation sollen der Grund für die verweigerte Einreise des für die Fußball-WM vorgesehenen somalischen Schiedsrichters Omar Artan gewesen sein. Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan „Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen“ ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter US-Regierungsvertreter dem Nachrichtensender CNN mit.

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Omar Artan © IMAGO

9.36 Uhr: Baumgartner reiste zum ÖFB-Team

Christoph Baumgartner absolviert seine Reha in den kommenden Wochen im WM-Camp des österreichischen Fußball-Nationalteams in Kalifornien. Der verletzte Offensivspieler reiste am Mittwoch nach Santa Barbara, um dort weiter an seinem Comeback zu arbeiten, gaben der ÖFB und sein Club RB Leipzig in der Früh bekannt.

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9.32 Uhr: Messi-Comeback bei siegreicher Generalprobe Argentiniens

Argentiniens Fußballfans können aufatmen. Der zuletzt angeschlagene Superstar Lionel Messi hat zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft bei der erfolgreichen WM-Generalprobe des Titelverteidigers sein Comeback gegeben. Beim 3:0 von Österreichs Gruppengegner gegen Island am Dienstag in Auburn/Alabama wurde der 38-Jährige in der 70. Minute eingewechselt und traf zwei Minuten später per Elfmeter zum 2:0. Die weiteren Tore erzielten Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.).

Lionel Messi traf © AP/Butch Dill

5.01 Uhr: FIFA-Experte Zuberbühler sieht ÖFB-Team „bretterhart“

Mit einer Gruppe namhafter Experten ist Pascal Zuberbühler bei der Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz. Der 55-jährige Schweizer ist Leiter der Technischen Studiengruppe der FIFA, die mit Hilfe von Spieldaten-Analysten alle 104 Spiele taktisch seziert. Zuberbühler ist gespannt auf die Intensität des Pressings und das Verhalten bei Standards, ist kein Freund der Trinkpause, freut sich auf die Außenseiter und traut dem österreichischen Team „ein Riesenturnier“ zu. „Ich sehe euch weit kommen“, sagte der Schweizer.