Wie bei jeder Endrunde kommen auch bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko neue Regeln und Abläufe zum Einsatz, die das Spiel besser machen sollen. Besonders im Fokus lag bei der FIFA diesmal das Thema Zeitspiel. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

VAR: Acht Jahre nach seiner Premiere bei der WM 2018 bekommt der Videoschiedsrichter noch mehr Befugnisse. So wird der VAR künftig bei Gelb-Roten Karten die zweite Gelbe Karte überprüfen, bei einer Fehlentscheidung wird diese künftig zurückgenommen. Außerdem darf der Spieler nun bei einer Spielerverwechslung eingreifen, die zu einer Gelben oder Roten Karte führt. Die dritte Neuerung ist das Eingreifen bei fälschlicherweise gegebenen Eckbällen. Diese werden künftig zurückgenommen, sollte der Check ohne Verzögerung durchgeführt werden können.

Zeitspiel: Ein großes Thema in den vergangenen Jahren war die Nettospielzeit, die in den abgelaufenen Saisonen sukzessive abnahm. Die FIFA will dem nun beim Turnier entgegensteuern. So wird es bei Abstößen und Einwürfen einen Countdown von fünf Sekunden geben, den der Schiedsrichter sichtbar mit der Hand runterzählt, ähnlich wie bei der Acht-Sekunden-Regel für Tormänner. Sollte die Aktion bis dahin nicht ausgeführt sein, wechselt der Ballbesitz. Statt einem Abstoß gäbe es dann einen Eckball für den Gegner. Auch bei Auswechslungen müssen die Spieler auf die Tube drücken. Sollte der ausgewechselte Spieler nachdem die Tafel hochgehalten wurde, nicht binnen zehn Sekunden das Feld verlassen, muss der neue Spieler mindestens eine Minute und dann bis zur nächsten Unterbrechung warten, ehe er den Platz betreten darf. Damit würde das Team kurzzeitig in Unterzahl spielen. Auch bei Verletzungen, nach denen ein Spieler behandelt werden muss, muss der betroffene Akteur eine Minute warten, bis er wieder das Spielfeld betreten darf. Die Regel gilt nicht, wenn der Spieler, der das Foul begangen hat, dafür eine Karte sah.

Gelbe Karten: Nach zwei Gelben Karten wird ein Spieler für eine Partie gesperrt, diese Regel bleibt bestehen. Allerdings werden die Karten bereits nach der Vorrunde zum ersten Mal gestrichen. Auch nach dem Viertelfinale wird der Gelbe-Karten-Zähler auf Null gestellt.

Rote Karten: Künftig werden zwei Situationen mit Roten Karten sanktioniert. Falls Spieler etwas zu anderen Akteuren sagen und dabei die Hand vor dem Mund halten, können sie des Feldes verwiesen werden. Sollten Spieler aus Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen, wie Senegal beim Finale des Afrika-Cups, den Platz verlassen, gibt es auch hierfür zukünftig die Rote Karte.

Trinkpausen: Neu ist auch die verpflichtende Trinkpause, die ab sofort egal bei welcher Witterung, bei jedem Spiel stattfinden muss. Rund um die 22. und um die 67. Minute wird das Spiel für drei Minuten unterbrochen werden.

Hymne: Auch bei den Abläufen vor Anpfiff verändert sich etwas, so stehen bei den Hymnen künftig alle 26 Kaderspieler auf dem Feld und nicht nur die Startelf. Auf dem Mannschaftsfoto sind dann aber wie gewohnt weiterhin nur die ersten Elf zu sehen.