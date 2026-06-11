Es ist ein wenig souveränes Bild, das vom Hotelmanager gezeichnet wird. Ein kanadischer Geschäftsmann, zugeschaltet über Videokonferenz, verliert nämlich über seinen ehemaligen Mitarbeiter in Graz kein lobendes Wort: „Er schaute ständig verschlafen aus, war nicht bereit für Meetings. Er war, wenn man ihn überhaupt antraf, nicht angemessen gekleidet. Außerdem war er substanzbeeinträchtigt. Und das Frühstück unserer Gäste will er um 1500 Euro eingekauft haben? Nein, das kann nicht sein – Graz ist nicht so teuer. Außer man füttert alle Leute vom Bahnhof gleich mit.“ Nach nicht einmal einem Monat habe man die Reißleine ziehen und das Arbeitsverhältnis beenden müssen.

Jetzt „checkt“ der Ex-Manager als Angeklagter am Straflandesgericht ein. Staatsanwalt Georg Barth wirft dem 48-Jährigen Veruntreuung vor: „Der Angeklagte hat ihm anvertrautes Gut, nämlich Einnahmen aus dem Hotelbetrieb, einen Firmen-Laptop, einen Liftschlüssel, einen Zentralschlüssel sowie zwei Safe-Schlüssel an sich genommen und Bargeld aus dem Tresor des Hotels entwendet.“ Konkret vermisst das Hotel knapp 6000 Euro an Bargeld. Denn der Safe, dessen Schlüssel gestohlen worden war, musste kostspielig geöffnet und durch einen neuen ersetzt werden. Um festzustellen, dass im alten ohnehin kein Geld mehr drinnen war.

Hotelmanager sagt: „Nicht schuldig“

„Nicht schuldig“, erklärt der Angeklagte. „Ich habe mit dem Geld Zahlungen fürs Hotel geleistet, diese Beträge aber noch nicht in die Abrechnung reingeschrieben. Nichts ist verschwunden. Ich hab ja alles tun müssen als Manager: Mich um das Putzen kümmern, an der Rezeption Gäste empfangen.“ – „Bei der Polizei haben Sie sich beschwert, dass Sie so viele Überstunden machen mussten. Ist es möglich, dass Sie das Geld an sich genommen haben, um das abzugelten?“, wirft Richterin Andrea Schwinger-Wagner eine Frage in den Raum. „Nein, nein“, sagt der Angeklagte, wiewohl er zugeben muss, dass seine Abrechnung „schon ein bissl ein Sauhaufen war“. Seinen Drogenkonsum habe er mittlerweile im Griff.

Laptop, Safeschlüssel und Co hätte er nie versteckt, sie seien einfach bei ihm zu Haus gelegen. Aber er habe eben ganz schnell das Hotel verlassen müssen: „Plötzlich hieß es Betretungsverbot, dann ist eh schon die Polizei gekommen.“ Trotz der Aufforderung seines Chefs, Verschwundenes zu retournieren, reagierte er nicht. Warum? „Weil ich ihn etwas ärgern wollte.“ Für weitere Zeugen (u. a. aus Dubai) und zur Klärung der Geldflüsse wird vertagt.