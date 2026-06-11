Das Attentat am Borg Dreierschützengasse rief viele Trittbrettfahrer hervor. Nach unzähligen Drohungen via E-Mail oder über Chatgruppen, mussten oft gleich mehrere Schulen an einem Tag geschlossen werden. Just am Jahrestag der schrecklichen Tat kam es gestern an einem Grazer Gymnasium zu einer neuerlichen Drohung, die Polizei ermittelt. Ebenfalls am Mittwoch mussten zwei Schüler einer Grazer Mittelschule vor Gericht, die an ihrer Schule im vergangenen Oktober mit einem Amoklauf gedroht hatten.

„Die beiden haben Nachrichten verfasst, die nirgendwo auf der Welt und besonders in Graz nicht als Scherz aufgefasst werden“, hält der Staatsanwalt den 14-Jährigen vor. Der Erstangeklagte hat in einer Snapchat-Gruppe namens “Bombenleger“ die Nachricht „Ich mach ehrlich jetzt Amoklauf“ versendet. Der Mitangeklagte antwortete „Ich helfe“. Eine Mitschülerin wandte sich deshalb an die Schulsozialarbeiterin, weil sich Angst und Verunsicherung breit machte – die beiden Verfasser wurden festgenommen, saßen kurz in U-Haft.

Mit Amoklauf gedroht: „Ein Scherz“

„Es war ein Scherz“, lautet die Rechtfertigung der beiden. „Ich wusste nicht, dass es ein ernstes Thema ist“, versucht einer kleinlaut zu erklären. Das stößt bei Richterin Verena Oswald auf Unverständnis: „Vier Monate nach dem Amoklauf wussten Sie nicht, dass es ein ernstes Thema ist? Das ist unglaubwürdig, es gab dazu Schulungen an jeder Schule. Und trotzdem finden Sie es lustig, zu drohen?“

Der Verteidiger argumentiert, dass beim Erstangeklagten keine weiteren derartigen Nachrichten vorliegen würden. Der TikTok-Postausgang beweist das Gegenteil: „Wann wird jetzt endlich Amoklauf“ und „Amoklauf in my class“ hat der 14-Jährige nachweislich verschickt.

„Überlegen, bevor man etwas abschickt“, mahnt der zweite Verteidiger, „Dummheit schützt vor Strafe nicht“. Eine solche bekommen die Burschen wegen der „schwerwiegenden Drohung“, wie es die Richterin einordnet: drei Monate bedingt für den Erstangeklagten, zwei Monate bedingt für den „Helfer“.