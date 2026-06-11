Psychische Erkrankungen nehmen in der Gesellschaft weiterhin zu und betreffen somit auch Eltern. Deshalb wurde in der Steiermark in einer Kooperation zwischen Styria Vitalis und den fünf Trägern der Psychosozialen Dienste Steiermark ein Unterstützungsangebot landesweit ausgerollt.

In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg konnte die GFSG (Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH) als Partner gewonnen werden. Dank der maßgeschneiderten Ausbildung gibt es in dieser Region fünf neue Patenfamilien, die künftig Kindern von psychisch belasteten Eltern ein stabiles Umfeld bieten können, in dem sie aufgefangen und liebevoll begleitet werden. Die feierliche Zertifikatsübergabe fand kürzlich im Leibnitzer Kindermannzentrum statt.

Nähere Informationen zum Angebot gibt es unter www.patenfamilien.at.