Sechs Monate lang wurde das einstige Geschäft von „Optik Binder“ in der Herrengasse in Wolfsberg umgebaut und in ein modernes Büro verwandelt. Eingemietet hat sich dort die Ziviltechniker GmbH „CCE“, die ihren Hauptstandort in Klagenfurt hat. „Wir haben seit dem Jahr 2009 eine Nebenstelle in Wolfsberg. Damals haben wir das Büro von Diplomingenieur Ernst Petutschnig in der Schießstattgasse übernommen“, erklärt Martin Kristler, Gesellschafter und Bereichsleiter für den Tiefbau.

Nach über 17 Jahren in der Nähe der Bildungswelt Wolfsberg hat sich das Ziviltechnikerbüro für einen Umzug in die Innenstadt entschieden. „Entscheidend für den Umzug waren die zentrale Lage und die Vorteile eines modernen Büro- und Arbeitsumfeldes“, fährt Kristler fort. Am neuen Standort sind derzeit vier Mitarbeiter beschäftigt, wobei die „CCE“ im Lavanttal auf der Suche nach einer Senior- oder Junior-Projektleitung im Bereich Siedlungswasserbau ist.

Noch weitere Nebenstellen

„CCE“ bezeichnet sich als eines der führenden Ziviltechnikerbüros Österreichs und hat neben dem Hauptstandort in Klagenfurt und dem Bürostandort in Wolfsberg noch weitere Nebenstellen in Graz, Villach und Feldkirchen. „Seit mehr als 60 Jahren planen, prüfen und begleiten wir Bau- und Infrastrukturprojekte in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Verkehr, Wasserwirtschaft, Energie sowie Umwelttechnik. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der ersten Projektidee über technische Berechnungen und Gutachten bis hin zur örtlichen Bauaufsicht und Projektsteuerung“, heißt es in der Firmenbeschreibung.