Die Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH (KAB) muss 750.000 Euro wegen Teilnahme an kartellrechtswidrigen Handlungen im Bereich der Abfallwirtschaft zahlen. Damit folgt das Kartellgericht dem Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde.

Seit im März 2021 bei 18 Unternehmen in der Branche Hausdurchsuchungen stattfanden, ermittelt die BWB und wertet gesichertes Datenmaterial aus. Zumindest zwischen 2002 und 2021 sei es zu Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen gekommen.

Müllkartell auch in Kärnten

Die KAB war laut der Wettbewerbsbehörde vorwiegend im Bundesland Kärnten und in Einzelfällen in Niederösterreich, Salzburg und Wien dabei involviert. Die Zuwiderhandlung sei ein Teil eines österreichweiten Kartells gewesen.

Das Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt und der Kostmann AG sowie Strabag als Gesellschafter trat laut Aussendung frühzeitig nach den ersten Ermittlungshandlungen an die BWB heran und erhielt einen Status als Kronzeuge, was jetzt zu einer geminderten Geldbuße führt. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Zudem habe es unternehmensinterne Befragungen von Mitarbeitenden gegeben, auch mit einem zertifiziertem Compliance-System wurde reagiert, um zukünftige Zuwiderhandlungen zu verhindern.