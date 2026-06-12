„Bist du bereit für einen spektakulären Hindernislauf getarnt als die härteste Sightseeingtour der Welt?“: Diese Frage stellen die Organisatoren des „Grazathlons“ auf ihrer Homepage – und jedes Jahr sagen Tausende Teilnehmer begeistert: Ja! Auch heuer verlaufen die fünf Kilometer lange Strecke sowie die 10-Kilometer-Route zwischen Grazer Augarten, Keplerbrücke und Schloßberg – am 12. Juni beweisen die Junioren zwischen 8 und 15 Jahren ihr Können (ab 16 Uhr), ehe am 13. Juni ab 13.30 Uhr der Hauptbewerb über die Bühne gehen kann.

Auch die Burggasse wird vorübergehend gesperrt © Saria

Betroffene Linien

Damit die Läuferinnen und Läufer Vorrang haben, werden unter anderen die Tegetthoffbrücke, die Radetzkybrücke oder auch die Sackstraße, die Hofgasse und die Burggasse vorübergehend gesperrt. Also sind die Lenkerinnen und Lenker der Grazer Öffis am 13. Juni zum Teil auf neuen Routen unterwegs – in der Zeit von 12.45 bis 21.15 Uhr. So müsse man „einen Ersatzverkehr für die Linien 3 und 5 vom Jakominiplatz nach Andritz über das Glacis führen“, heißt es seitens der Graz-Linien. Weiters werde man den 30er-Bus ebenfalls übers Glacis und weiters über die Pestalozzistraße sowie den Karlauergürtel umleiten, die Linie 16 über die Hauptplatzstrecke schicken, die Buslinien 31E, 32, 39, 40, 67 „wegen Brückensperren und Straßensperren teilweise großräumig umleiten und die Linie 33 kürzen“.

Weitere Details und aktuelle Infos erfährt man bei den Graz-Linien unter Tel. 0316/887–4224 sowie unter www.holding-graz.at.

Grazathlon: Die Bilder vom Vorjahr