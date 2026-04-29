In ihrer Geburtsstadt ist die Veranstaltung schon gewachsen, gefestigt: Der „Grazathlon“ ist fixer Bestandteil des Kalenders in der steirischen Landeshauptstadt. Der Kampf gegen die Hindernisse im Herzen einer Stadt, Grundlage des Mottos „Beat the City“ hat sich so gut entwickelt, dass Company-Code-Chef Andreas Mauerhofer auf Expansion gesetzt hat: Mittlerweile werden die „Athlons“ in Linz, Innsbruck und heuer zum dritten Mal auch in Wien gelaufen. „Es ist quasi schon ein Grand Slam“, sagt der auch nicht ohne stolz – und zwar einer, in dem Eliteläufer auch tatsächlich um einen Sieg in der Gesamtwertung laufen werden.

Das Streben nach dem Sieg war aber nie wirklich Kernpunkt des Ganzen. Es ging darum, jedem Einzelnen eine Bühne zu bieten, auf der man als Finisher tatsächlich schon ein Sieger ist, weil man den Kampf gegen die Hindernisse erfolgreich bewältigt hat. Und dieses gemeinsame Erleben, oftmals auch durch gegenseitige Unterstützung geadelt und ermöglicht, war auch die Basis dafür, dass die gesamte Serie ein neues „Design“ des Claims „Beat the City“, aber vor allem auch einen namensgebenden Hauptsponsor hat: Die Merkur Versicherung wird Namensgeber aller vier „Athlons“, weil „wir das Wunder Mensch nicht nur versichern, sondern die Menschen in Bewegung bringen wollen“, wie Vorstandsdirektor Markus Spellmeyer erklärte. Das will man auch nachhaltig und langfristig tun, die Partnerschaft ist – vorerst – auf drei Jahre abgeschlossen, Verlängerung ganz und gar nicht ausgeschlossen.

Dass man diese neue Partnerschaft im „Gym“ des Merkur-Hauptquartiers präsentierte, ist kein Zufall. Denn just hier haben sich auch die Graz 99ers auf die Saison vorbereitet, die letztlich mit dem Titel endete. Wenn das kein gutes Omen ist ... Ein solches sind für Mauerhofer auch die Anmeldezahlen zu den Läufen am 30. Mai in Linz, am 13. Juni in Graz, am 4. Juli in Innsbruck und am 26. September in Wien. „Wir haben in Linz die Zahl aus dem Vorjahr schon vier Wochen vor dem Lauf erreicht – ich bin sehr optimistisch“, meinte Mauerhofer, auf den heuer eine Besonderheit wartet: Der Steirer wird in allen vier Stationen selbst laufend dabei sein. „Ich werde mit einem prominenten Partner und zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmern aus der Community laufen“, verspricht er. In Graz könnte da Mario Haas ins Spiel kommen, „aber auch Ex-Teamtormann Otto Konrad hat schon angefragt“, sagt er lachend. In Wien und Innsbruck stehen Ex-Eishockey-Ass Dominique Heinrich, Olympiasiegerin Janine Flock oder Ex-Slalom-Weltmeister Manfred Pranger hoch im Kurs.

Was sonst noch neu ist: Es wird neben dem Kinder-Lauf auch einen „Family Run“ für Kinder und Eltern geben, dazu gibt es für Teilnehmende an mehreren Stationen Boni, die das Startgeld schrumpfen lassen. Und natürlich wird es auch neue Hindernisse geben; zu den Klassikern. „Das Wichtigste ist immer das Hindernis. Bei unserem neuesten muss man sich mit dem Seil übers Wasser schwingen“, erzählt Mauerhofer. Einer, der ganz genau weiß, was kommt, ist Markus Bretterklieber, der in Graz schon fünf Mal gewonnen hat und auch der Einzige ist, der schon in allen vier Städten ganz vorne war. „In Graz gibt es den Lauf auf den Schlossberg, der ist schon ein Hammer“, erzählt der Läufer vom RunningTeam Lannach, der sich mitunter auch speziell auf diese andere Art des Laufens vorbereitet: „Ich integriere Liegestütze und Klimmzüge ins Training, das hilft schon“, erklärt er.

In Graz wird Bretterklieber heuer aber wohl aus Termingründen fehlen, er visiert einen Start in Innsbruck an. Mit anderen Worten: Beim Grazathlon ist einer der großen Favoriten auf den Sieg wohl nicht dabei – noch wäre also Zeit zur Vorbereitung ...