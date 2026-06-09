Es gibt eine neue Nummer eins! Sieben Jahre lang hat Heinz Reitbauer unangefochten das Ranking der 100 besten Köchinnen und Köche Österreichs angeführt, nun wurde er abgelöst. Das ist einerseits überraschend, andererseits auch wieder nicht: Denn der „Steirereck“-Koch wurde in den Legendenstatus emporgehoben – wohl auch, um Raum für mehr Bewegung im Ranking zu schaffen.

Wer hat nun bei den „Oscars der Gastronomie“, die das Grazer Branchenmagazin „Rolling Pin“ jedes Jahr durch ein Voting unter den Köchinnen und Köchen selbst erhebt, gewonnen? Es ist Lukas Nagl vom Restaurant Bootshaus in Traunkirchen, der das Ranking vor Andreas Döllerer (Döllerers Wirtshaus, Golling an der Salzach – Platz 2), Thomas Dorfer (Landhaus Bacher, Mautern an der Donau – Platz 3), Lukas & Markus Mraz (Restaurant Mraz & Sohn, Wien – Platz 4) und Alain Weissgerber (Taubenkobel, Schützen am Gebirge – Platz 5) anführt. Der beste „Steirer“ bzw. Koch in einem steirischen Lokal ist Manuel Weißenböck (Steirereck am Pogusch – Schankkuchl, Turnau) auf Platz 8 vor Richard Rauch (Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg).

Aus Graz sind Herbert Schmidhofer (Schmidhofer im Palais – Platz 67), Philipp Dyczek (Restaurant Artis – Platz 74), Alexander Posch (Genießerei am Markt – Platz 79) und Jan Eggers (Zur Goldenen Birn – Platz 93) vertreten.

Verliehen wurden auch die Rolling-Pin-Awards: Der emotionalste Moment des Abends gehörte dabei Johann Lafer. Der gebürtige Steirer, der in der Grazer „Gösser“ gelernt hat, seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Köchen im deutschsprachigen Raum gehört und wichtiger Botschafter der steirischen Küche ist, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Eine Grazerin darf sich über einen weiteren Preis freuen: Eva Schnabl vom Restaurant Kabuff wurde zur Female Chef of the Year gekürt. Bernhard Zimmerl vom Restaurant Zimmerl in Waidhofen an der Thaya ist Rising Star, Noemi Krondorfer aus dem Landhaus Bacher in Mautern Pâtissière des Jahres, Viktoria Bauböck vom Steirereck in Wien Maître des Jahres. Markus Leutgeb aus Döllerers Restaurant in Golling wurde als Sous Chef des Jahres ausgezeichnet, Maria Zellbauer vom Landgut am Pößnitzberg erhielt den Award als Spülerin des Jahres.

Auf der Bühne der Rolling Pin Convention – die als Fachveranstaltung nur Branchenvertreterinnen und -vertretern zugänglich ist – standen am Montag u. a. auch die Schweizer Elif Oskan & Markus Stöckle (Zürich), Agnes Karrasch & Niño Fjordside (Nordseeland bei Kopenhagen) und Jessica Rosval (Modena), die wilde Aftershow-Party wurde in der Thalia gefeiert.

Am Dienstag sind mit Tim Raue (Berlin) und Tim Mälzer (Hamburg) zwei der größten deutschen Küchenstars dabei. Sie sprechen über die Themen „Küche trifft Business: Vom Koch zum Unternehmer und zur starken Marke“ und „Warum 90 % der Gastro-Konzepte scheitern und was keiner anzusprechen wagt“.