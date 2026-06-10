30.000 Medizinstudierende aus ganz Europa, die sich auf einem Flugplatz mitten in Obermehler im deutschen Thüringen in Sportarten wie Fußball, Volleyball, Handball und Cheerleading messen – das sind die sogenannten MediMeisterschaften. Was 2002 als Fußballturnier zwischen vier deutschen Universitäten begann, entwickelte sich über 20 Jahre zu einem Großevent. Ebenfalls mit dabei: Die MedUni Graz. 320 Studierende vertreten ihre Universität als steirische Delegation unter dem Motto „Las VeGraz“ vier Tage lang in mehreren Disziplinen, seit Monaten bereiten sich die Teams auf das Event vor, wie Christoph Bradatsch vom Vorstand der Grazer Medis erzählt.

„Die Cheerleader trainieren bereits seit November einmal die Woche, seit dem Sommersemester sogar zweimal wöchentlich.“ Die Turniere werden sehr ernst genommen, vergangene Erfolge sprechen für sich. „Letztes Jahr hat unser Volleyballteam im Finale gegen Innsbruck gespielt – am Ende sind wir Zweiter geworden.“ Die Silberne kann sich sehen lassen, denn insgesamt nehmen jährlich 60 bis 70 Universitäten aus ganz Europa teil – von der Schweiz, über Frankreich, bis Kroatien und Ungarn. „Das ist richtig cool, weil die Medis eigentlich für den deutschsprachigen Raum gedacht waren.“

Im vergangenen Jahr schaffte es das Volleyball-Team der MedUni Graz sogar ins Finale © Privat

MediMeisterschaften: Festwagen und eigener Song

Die Größe des Events zeigt sich am Interesse an der Teilnahme. Mit 320 Tickets ist das Kontingent für die MedUni Graz beschränkt, „theoretisch könnten wir locker mit 700 bis 800 Personen fahren“, so Bradatsch. „Aber der Flugplatz hat nur eine gewisse Kapazität.“ Neben sportlichem Können ist auch Kreativität gefragt, jede Universität muss für die Teilnahme einen Song inklusive Video produzieren. Auch ein Festwagen ist im Zuge der Vorbereitungen erstmals entstanden. „Die besten Songs werden dann auf den Bühnen bei den MediMeisterschaften gespielt“, so der Vorstand.

Zwischen den Bewerben darf auch gefeiert werden, auf den Bühnen werden die Songs der Universitäten gespielt © MediMeisterschaften Graz

Es wird zwar gecampt, mit einem Festival seien die Meisterschaften aber nicht zu vergleichen. „Teamgeist und der Sport stehen schon im Vordergrund – es ist, als würde man eine große Familie treffen“, fasst Bradatsch zusammen. Zwölf Stunden geht es für einen Teil der Studierenden schon am 10. Juni in Richtung Thüringen, in mehreren Bussen reisen die angehenden Medizinerinnen und Mediziner an. „Der Rest kommt mit dem Auto.“ Bis 14. Juni verwandelt sich der Flugplatz in Obermehler dann in eine Sportstätte, neben Spaß wünschen sich die Teams wieder gute Ergebnisse.