Ich war zehn Jahre alt, als mich das Fußball-WM-Fieber zum ersten Mal packte. 1982, Sie wissen schon, das war die in Spanien mit der „Schande von Gijon“, Paolo Rossi, Sócrates, Zico, Maradona ... Ich erinnere mich an sie alle. An die Spiele, aber vor allem an ein heute längst zerfleddertes Heft. Mein allererstes Panini-Album. Es war mein Heiligtum, ich kannte jeden einzelnen Spieler. Das letzte Pickerl war das Konterfei von Didier Six, Stürmer aus Frankreich. Ein magischer Moment.

Und heute? Meine Buben sind 18 und 22 Jahre alt – und sie erleben ihre erste Weltmeisterschaft mit Österreich. Natürlich besorgte ich bei erster Gelegenheit das Panini-Album samt der Pickerl-Box. Anfangs war die Begeisterung bei den Buben noch groß (die Tochter ignorierte das heft hochnäsig). Mittlerweile liegen die Pickerl-Packungen aber oft tagelang ungeöffnet herum. Von Magie keine Spur mehr.

Also bin ich es wieder, der in stillen Momenten die Packungen aufreißt, die Augen schließt und sich dem Kindheitstraum hingibt. Die einen lachen jetzt. Die anderen wissen aber genau, wovon ich spreche. Von purer Leidenschaft. Und Nostalgie. Diese Pickerl, die sammle ich, solange es sie noch gibt. Denn nein, es ist keine Frage des Alters.