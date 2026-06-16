Seit seine Tochter klein ist, gibt es bei Max Weichert in Trofaiach ein besonderes Sonntagsritual: den Sonntagspfannkuchen, wie der gebürtige Deutsche aus Flensburg Palatschinken bezeichnet. Auch sonst habe er immer gerne gekocht und „den Leuten hat es auch immer geschmeckt".

Aus diesem Grund, und weil ihn die Zubereitung von Crêpes auf der Straße schon immer fasziniert hat, hat sich der 41-Jährige dazu entschlossen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen: „Flip Side Crêpes“ – einen mobilen Crêpe- und Galette-Stand, mit dem er jeden Freitag von 11 bis 15 Uhr am Hauptplatz in Trofaiach auffährt. Wenn das Wetter mitspielt.

Süß und herzhaft

Angeboten werden sowohl süße als auch herzhafte Speisen: Zimt, Zucker, Nussnougat oder Marmelade sowie Käse-Schinken und eine asiatische Variante namens „Jianbing", „mit Ei, schwarzem Sesam, Frühlingszwiebel und asiatischen Saucen“, so Weichert, der bei der Speisekarte auch ein bisschen herumexperimentieren will. Die Crêpes bestehen aus Weizenmehl, Hafermilch und Eiern, eine vegane Variante wird aus Buchweizenmehl und mit Wasser hergestellt.

Der Trofaiacher mit deutschen Wurzeln sammelte schon zuvor Erfahrung im Gastronomiebereich im Glögglhof in Trofaiach, außerdem war er vier Jahre lang am Bauernmarkt in Leoben tätig. Eigentlich kommt Weichert aber aus einem ganz anderen Bereich: „Meinen Bachelor habe ich in Umwelttechnik gemacht, 2010 bin ich für das Masterstudium in Bionik nach Kärnten und somit Österreich gekommen", erzählt der Vater von zwei Kindern, den es 2017 schließlich nach Trofaiach verschlug. Er habe außerdem im Innovationsmanagement und im Coaching-Bereich gearbeitet.

Auch auf Anfrage

„Ich wollte aber schon immer etwas für mich machen. Etwas, das mir leichtfällt und das die Leute sofort verstehen.“ Das erste Feedback sei bereits sehr gut, so Weichert. Am 23. Mai hatte er sein Debüt am Lanziland-Fest am Trabochersee, seit Ende Mai ist er in Trofaiach vertreten. Aber nicht nur das: „Ich nehme auch private und öffentliche Anfragen für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und andere besondere Anlässe.“ Zudem ist „Flip Side Crêpes“ auch Teil des Genussreiches.